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亮・珠寶／「翹臀珍」過節耳環有巧思　77萬聖誕玫瑰耳際綻放

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▲▼ 珍妮佛羅培茲珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲聖誕節造型一身俏麗，搭配梵克雅寶聖誕玫瑰耳環。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

歲末佳節親友團聚時刻，女明星們各自出招吸睛，有維多利亞貝克漢穿帽T向老公示愛，新一代時尚指標莉莉柯林斯和老公一起穿聖誕睡衣，「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）可貴氣了，身穿蝴蝶結圖案藍色短洋裝，搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）775,000元Rose de Noël系列耳環，綻放的花朵正是應景的聖誕玫瑰。

▲▼ 珍妮佛羅培茲珠寶 。（圖／翻攝IG）▲▼ 珍妮佛羅培茲珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲所戴的梵克雅寶Rose de Noël珍珠母貝鑽石耳環，小型款式775,000元。（圖／翻攝jlo IG、梵克雅寶提供）

梵克雅寶自1970年代起，即為寒冬中盛開的聖誕玫瑰創作Rose de Noël系列珠寶，當時採用粉紅珊瑚、黃K金及鑽石詮釋花朵盛開模樣，持續採用碩大圓潤的硬寶石，展現花瓣的優雅線條與份量感。珍妮佛羅培茲所戴的款式為Rose de Noël珍珠母貝鑽石耳環小型款，與她洋裝上點綴花朵圖案的白色領子絕配，洋溢浪漫與幸福氣息。

▲▼ 珍妮佛羅培茲珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲今年8月與班艾佛列克結婚時，戴MIKIMOTO南洋珠鑽石耳環配白紗。（圖／翻攝jlo IG）

▲▼ 珍妮佛羅培茲珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲婚禮類似款的MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石耳環，2,190,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

珍妮佛羅培茲堪稱「耳環控」，出席公開場合必定有bling bling的耳環彰顯天后氣勢，與班艾佛列克（Ben Affleck）今年8月完婚時，選擇MIKIMOTO南洋珍珠鑽石耳環與戒指，搭配Ralph Lauren為她量身訂製的荷葉邊魚尾婚紗，大器優雅。

▲▼ 珍妮佛羅培茲珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲經常戴的圈式耳環，多出自珠寶設計師Jennifer Fisher同名品牌。（圖／翻攝jlo IG）

而日常的活潑裝扮，珍妮佛羅培茲少不了各種大小或寬窄版的圈式耳環，令人訝異的是她並非一定要戴昂貴的奢華珠寶，多數簡潔大方的圈式耳環都出自好萊塢造型師出身的珠寶設計師Jennifer Fisher同名品牌，小型款不到萬元即可擁有。

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關鍵字：

亮珠寶, 珍妮佛羅培茲, 翹臀珍, 梵克雅寶, Van cleef & Arpels, MIKIMOTO

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