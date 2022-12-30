面膜敷錯小心長痘爛臉！YG彩妝師教「正確敷法」5大關鍵

▲彩妝師教正確敷面膜流程，美肌效果發揮到最大。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@emisuzuki_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

為什麼女星們敷面膜，總是能敷出好膚質，但你敷面膜，常有敷跟沒敷一樣，甚至敷到爛臉，泛紅敏感、冒痘長粉刺樣樣來？小心可能是你的面膜敷錯了！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享正確敷面膜的流程，做好5大關鍵，這樣敷面膜最有效。

Step 1：敷臉前先清潔



敷面膜前，用溫和的洗面乳洗乾淨臉上的油脂和老廢角質。

Step 2：用補水噴霧或精華打底



通常清潔完肌膚會比較乾，建議噴一層補水噴霧或者塗上美白精華打底，肌膚角質層含水量變高，後續敷面膜才能更好吸收。

Step 3：剪開3處調整面膜服貼度



有時候貼上面膜會發現面膜形狀不合適自己的臉型，或面膜紙有氣泡、不服貼，不管怎麼弄，一些邊角，特別是乾燥部位都敷不到，影響面膜吸收。這時可以在山根、人中、下巴位置各用剪刀剪一刀，再按照自己的臉型去貼合，就能立刻變得很服貼。

Step 4：敷10～15分鐘，剩餘精華打圈吸收



貼好面膜，敷10～15分鐘就可以了。面膜敷太久會過度水合，傷害皮膚屏障，這就是很多人會越敷越敏感的原因，而且皮膚長時間在封閉的環境下，容易悶出痘痘、粉刺。



敷好後，臉上剩餘的面膜精華，可以打圈按摩，促進吸收，敷完的面膜也先別丟，可以拿來敷脖子，而剩餘的面膜精華，可以學太妍塗在身上，尤其現在正是冬天，可以幫助滋潤身體皮膚，避免乾燥發癢。

Step 5：清水洗臉後再精簡保養



用清水沖洗臉上多餘沒吸收的精華，避免堵住毛孔。最後再上一層薄薄的乳霜，把剛補好的水分鎖住。