英「龐克教母」Vivienne Westwood辭世！享壽81歲

▲英國「龐克教母」Vivienne Westwood辭世。（圖／達志影像）



時尚中心／綜合報導

英國「龐克教母」Vivienne Westwood（薇薇安魏斯伍德）驚傳於倫敦辭世，享壽81歲，她的公司在當地時間12月29日證實了這項消息，於官方推特上寫道：「Vivienne Westwood在親友的陪伴下，於倫敦西南部Clapham安詳離世，這世界需要像Westwood這樣的人，致力於改變，讓世界更美好」。

▲VIVIENNE WESTWOOD曾攜手BURBERRY推出聯名款，形象廣告攜手老公安德烈（左）與BURBERRY前創意總監Riccardo Tisci拍攝閉眼黑白照，如今龐克教母真的永遠長眠。（圖／翻攝riccardotisci17 IG）



身為英國最具代表性的獨立設計師，Vivienne Westwood不只是一位服裝設計師，更是到老不吝於站出來的社會運動家，她站出來呼籲拯救北極冰原、力挺非洲弱勢女性，她勇於為各式各樣的議題發聲。

撇開華美的衣裳，Vivienne Westwood在許多全球議題上，都有自己堅定的立場與看法。為了對英國政府抗議使用有毒化學物質開採頁岩所造成的環境問題，70多歲時，她仍帶群眾上街頭示威，登上坦克車開往首相大衛卡麥隆（David Cameron）家門抗議。

Vivienne Westwood是時尚圈鐵娘子，反骨精神屹立不搖，不過就在12月29日，傳出鐵娘子殞落的消息，讓時尚圈頓時又多了一枚缺憾。雖然Vivienne Westwood曾說過：「過去的事沒什麼好講的！」但在她人生謝幕之際，還是來瞭解一下她用盡全力活出的精彩人生。

▲Vivienne Westwood在時尚圈有重要地位。（圖／達志影像）





「龐克教母」的事業起步從認識第二任丈夫：性手槍樂團（The Sex Pistols）經理人開馬金麥卡倫（Malcom McLaren）開始說起，1971年她幫馬金設計表演服裝，1972年與兩人合資開設「Let it Rock」酒吧，除了賣酒之外，也賣衣服，才開始建立自己的時尚帝國。

雖然Vivienne Westwood當初與馬金在音樂與事業上皆一拍即合，但還是走不到最後，在教母時尚事業起步之際，兩人也分道揚鑣，而後她與相差25歲的安德烈（Andreas Kronthaler）結婚。

▲2019年，Vivienne Westwood坐在台下欣賞老公安德烈的新作，謝幕時被CUE上台一同接受大家掌聲。（圖／資料照／達志影像）



縱使當時兩人的年齡差距甚大，普遍不被看好，但最後「龐克教母」用人生下半場告訴全世界，安德烈就是那個對的人，她甚至還將自己的時尚帝國送給老公，並將Gold Label支線名字改為Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood，安德烈是掌控設計大權的人，而Vivienne Westwood則成為坐在T台下用飽含愛意的眼神欣賞作品的女人。

從設計到生活皆藐視傳統，Vivienne Westwood的設計引領著英國時尚圈的突破，70年代末她用皮革、橡膠設計怪誕龐克風格，80年代又大膽的引領「內衣外穿」風潮，如今錐形胸線、馬甲背心、蘇格蘭格紋成了她的簽名式元素。

▲從Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood的設計中，可以看出錐形胸線仍是品牌經典。（圖／資料照／達志影像）





皮革、鎖鏈、鏤空，粗獷、放蕩、解放女人，終其一生不為所動的走在自己的龐克路上，每回走秀總有自己要高呼的議題，除了服裝之外，更重要的事透過設計，用一己之力改變世界，哪怕只是一點點。



