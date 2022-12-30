萬寶龍百萬筆上有賽車輪胎顆粒！　慶車胎大廠倍耐力150周年

▲萬寶龍大師傑作工匠系列倍耐力限量款72，歡慶倍耐力150周年。（圖／萬寶龍提供）

記者陳雅韻／台北報導

知名輪胎生產商倍耐力（Pirelli）今年歡度150周年，於歲末獻驚喜，與萬寶龍（Montblanc）聯手推出大師傑作工匠系列倍耐力限量款72鋼筆，兩大品牌的創始皆與橡膠材質密切相關，萬寶龍以硬質橡膠製作了第一款書寫工具，倍耐力則以橡膠製造工業與消費產品起家，巧的是兩者均以橡膠黑色與對比紅色作為標誌性色彩，因此聯名書寫工具也以雙色為主色調，同時也融入橡膠材質。





▲萬寶龍大師傑作工匠系列倍耐力限量款72，1,072,000元。

萬寶龍大師傑作工匠系列倍耐力限量款72的筆蓋與筆身包覆Au750純白金，下方露出黑色的橡膠，其中包含曾登上賽道的原始倍耐力賽車輪胎顆粒，而獨特的圖騰來自倍耐力自1908年沿用至今的標誌「P Lunga」（長形P），倍耐力150周年慶的官方標誌則鐫刻於筆尖上，紅色供墨器也是向此輪胎大廠的經典致敬。









▲Roger Dubuis限量28只的Excalibur Spider Huracán Sterrato單擺輪腕錶，2,040,000元（圖／Roger Dubuis提供）

與賽車緊密相扣的倍耐力，也出現在名錶之上，Roger Dubuis（羅杰杜彼）全球限量28只的Excalibur Spider Huracán Sterrato單擺輪腕錶，錶帶內側由黑色橡膠製成，並飾有倍耐力Super Trofeo R輪胎紋理，而機芯則仿效藍寶堅尼跑車的拉風設計，例如對稱的雙發條盒即呼應Huracán系列超級跑車的多油箱設計、受超跑單體式底盤和車身面板設計啟發而採用輕盈複合材質SMC片狀塑模碳纖維打造霸氣錶殼，配上火焰般的迷彩圖案錶帶，予人熱血沸騰的感受。

