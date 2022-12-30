回顧Vivienne Westwood傳奇設計：標誌土星一紅數十年、高跟鞋曾讓超模慘摔

記者鮑璿安／台北報導

英國「龐克教母」Vivienne Westwood（薇薇安魏斯伍德）於英國時間29日離世，享壽81歲，在年末留下震撼消息，而她超過50年的職業生涯中，帶來過無數經典作品，時尚迷只要看到標誌性的土星設計，就能聯想到她叛逆又前衛的風格，值得人們一再回顧。

Vivienne Westwood是女裝的傳奇領袖，直至生命最後時刻，創意夥伴兼丈夫 Andreas Kronthaler 表示她仍工作到最後。回顧到1971年，這是Vivienne Westwood的重大轉捩點，於倫敦國王大道430號，Westwood 和樂團經紀人 McLaren開設了一家名為 Let It Rock 的精品店，販售 1950 年代的紀念品和花花公子套裝，也成為個人品牌Vivienne Westwood的起點。

Vivienne Westwood曾說：「我進入時尚界的唯一原因就是要摧毀一致性（conformity）這個詞。」如此放蕩不羈的精神也受到時下年輕族群追捧，然而在龐克音樂主流化後Vivienne Westwood意識到求新求變，於1981 年誕生了經典的「海盜」系列，稱之為新浪漫時期的開端，其中一款「Pirate Boots」長靴因在簡潔設計中加入綁帶元素而火紅，至今仍是品牌的經典單品。緊接著各種帶有破壞手法的服飾，包括前衛的「胸罩外穿」理念也引發時尚圈轟動。

1993年Vivienne Westwood以新穎手法演繹蘇格蘭格紋服裝，打造超乎過往的英倫風，現今看來也毫不過時，值得一提的是當時超模 Naomi Campbell 踩著品牌20 公分紫色蟒蛇紋高跟鞋走上伸展台甚至大摔一跤，目前這雙高跟鞋則是被珍藏於英國V&A博物館中。

而標誌性的皇冠土星從何而來？1985年時 Vivienne Westwood翻閱了母親所收藏的天文學書籍，書本上銀河、星體和土星的照片激發她的靈感，而她乾脆大膽動筆在土星周圍添加一個衛星環，彷彿是鑲上皇冠的土星，創造出橫跨數十年的經典設計，而她的叛逆精神從未離開，將持續生長。