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Vivienne Westwood：會思考的人最性感！　龐克教母12句名言此生必讀

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記者王則絲／綜合報導

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）於2022年尾聲12月29日，在倫敦的家中與家人們的陪伴下安詳逝世，享壽81歲。

在時尚圈馳騁50多年的Vivienne Westwood，她的反叛精神、致力推翻體制、宣揚龐克文化以及熱衷社會議題的態度，都深深影響她的設計，她從來就不只是一名服裝設計師，而是一個思想家，她只是將時尚化為傳聲話筒，傳遞她的人生態度。

雖然Vivienne Westwood曾說過「過去不代表什麼」，但她所說過的話將為世人留下深刻的影響，以下一起來回顧Vivienne Westwood的12句名言，一起向這位傳奇的英國老奶奶致敬。

1. 「Buy less, choose well, make it last.」買少一點、選好一點、穿久一點。

2. 「穿著令人印象深刻的人，必定過著比較有趣的生活。」

▲Vivienne westwood。（圖／翻攝自IG）

3. 「真正的時尚災難，是當你穿上不適合自己的衣服。」

4. 「自信是最棒的時尚配件。」

5. 「穿點不一樣的東西吧，這樣你才不會看起來像個複製人。」

6. 「會思考的人最性感。

7. 「世界上若沒有『少數人的意見』，就不會有改變；我的出現就是為了打破社會的體制。」

▲Vivienne westwood。（圖／翻攝自IG）

8. 「我不認為自己是時裝設計師。當我最初發揚龐克時，我是被世界有這麼可怕的統治者給嚇壞了，他們折磨別人，製造戰爭。」

9. 「我其實原本完全不想當什麼時尚設計師。當我開始事業時，我對法國大革命深深著迷，我想：『我們不需要那些食古不化的老人，來運轉這個世界。』我們永遠要走得比體制更快，這是我學到的事。」

10. 「我用時尚來表達我的立場，因為我是一個時尚設計師，時尚給了我非常棒的發聲管道。」

11. 「我認為人們可以不投資時尚單品，但要投資對這個世界好的事物。」

12. 「我或許叛逆，但我絕不是個局外人。」

►回顧Vivienne Westwood傳奇設計：標誌土星一紅數十年、高跟鞋曾讓超模慘摔

►英「龐克教母」Vivienne Westwood辭世！享壽81歲

關鍵字：

Vivienne Westwood

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