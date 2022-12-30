女星同款包輕鬆入手！趙露思最愛小CK、收服韓韶禧的是韓劇御用包

文／美人圈

喜愛名牌的高品質及設計感，卻又擔心自己荷包不夠深？以下就帶來6款「輕奢／小眾包款」推薦，不僅具獨特風格，還是明星們也認證過的好選擇，不用傷荷包也能擁有大牌般的高品質，小資女也能輕鬆入手，趕緊來看看拿到年終獎金後要入手哪一咖。

女星同款輕奢／小眾包推薦

趙露思—Lula 漆皮方釦肩背包

ITZY同款Lula漆皮方釦肩背包趙露思也愛背！白中帶點灰感的燕麥色，比起全白配色更好作為穿搭配件單品。磁釦開合的設計在使用上更加順手方便，寬肩帶設計潮流感十足，漆皮感材質則展現出優雅又大氣的氛圍，無論一年四季都非常時髦百搭！

▲Lula 漆皮方釦肩背包。（圖／微博@CharlesKeith）

虞書欣—BY FAR Croco Embossed Leather

欣欣子也愛小廢包！將品牌十分受歡迎的Tote，縮小成迷你尺寸，本來俐落的通勤包，瞬間化身成女人味十足的時尚配件，鱷魚皮革紋路顯精緻感，搭配霧霾藍為穿搭帶來一絲清新，包包容量雖不大，但可以滿足收納零錢卡包、口紅、粉餅及耳機等日常物品，斜背在身上更顯出身形好比例！

▲BY FAR Croco Embossed Leather，NT$17,500。（圖／小紅書@虞書欣、BY FAR）

楊冪—Apede Mod Croc Froggy

楊冪在新戲《愛的二八定律》中就是搭配這款Apede Mod Croc Froggy！素色西外搭配上高飽和度的色彩，更能為造型畫龍點睛。這款包身以鱷魚皮紋搭配上俐落的包身，展現幹練俐落氣場，搭配上金屬孔眼及鍊帶，更提升了整體的精緻程度！

▲Apede Mod Croc Froggy。（圖／電視劇愛的二八定律、APEDE MOD）

Jennie—COS雲朵包

COS雲朵包無疑是今年最火的平價包包之一，IG上可以看到許多穿搭KOL都在背，輕便又能裝的特性，讓Jennie好幾次機場穿搭都在背這款，引發全球斷貨潮！這款雲朵包有分為大小款式，無論男女都很適合，採用再生聚酯纖維製成，配有頂部提手、內部拉鍊口袋和柔軟的絎縫，為整體穿搭增加亮點！

▲COS雲朵包，NT$2,900。（圖／IG@jennierubyjane、COS）

韓韶禧—Joygryson Margo小號斜挎包

韓國設計師品牌Joygryson是在韓劇中出鏡率相當高的包包品牌，舉凡是《無法抗拒的他》、《那年我們的夏天》以及《女神降臨》等大熱韓劇女主都有在背！包包皆採用牛皮材質，做工精緻、高級感十足，重要場合都能駕馭，上身韓劇女主氛圍感一下子就拿捏了，這款Margo採用圓弧的包身搭配上金扣，外型復古又時髦，也難怪能收服韓韶禧女神的心。

▲Joygryson Margo小號斜挎包，約NT$8,416。（圖／IG@xeesoxee、Joygryson）

金世正— Longchamp BOX-TROT斜揹袋

金世正的機場穿搭太吸睛！最引人注目的這款Longchamp BOX-TROT斜揹袋，取名靈感源自盒子形狀，翻摺壓扣上的經典標誌極具辨識度，小小一咖拎在手上，更能為穿搭畫龍點睛。除了金世正手上的XS尺寸，還提供S、M等尺寸供大家挑選，無論任何身高、身形的女孩都可以找到定命定款式。

▲Long champ BOX-TROT斜揹袋，NT$20,800。（圖／IG@clean_0828、Long champ）

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