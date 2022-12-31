楊冪《愛的二八定律》6款耳環精選！BV小羊皮扭結楊丞琳也在戴

文／美人圈

《愛的二八定律》楊冪與許凱大談姊弟戀，不僅越來越有CP感，還拿下熱度冠軍！除了劇情討論極高，也看得出服裝設計的用心，從剛剛步入職場的新人到後期的成功女性，都可以看到品牌的搭配及配飾價格的上升！以下就帶來秦施（楊冪飾）的精選耳環，趁著年末買一款犒賞自己。

▲楊冪《愛的二八定律》6款耳環精選。（圖／《愛的二八定律》劇照）



楊冪耳環推薦

1：CELINE MAILLON TRIOMPHE 垂墜流蘇金屬耳環

經典凱旋標誌金屬，結合復古的流蘇垂墜設計更加柔美動人，極富設計性的線條，適度的誇張但並不浮誇，還能修飾肉肉臉頰，搭配上俐落的西裝外套或是牛仔套裝，就能展現時髦的女強人氣場。

▲CELINE MAILLON TRIOMPHE 垂墜流蘇金屬耳環，約NT$18,000。（圖／《愛的二八定律》劇照、CELINE）

2：BOTTEGA VENETA Twist

BOTTEGA VENETA這款Twist耳環，不僅楊冪，就連楊丞琳也擁有同款，使用18K鍍金銀和皮革扭結結合成圈形耳環，看似很難駕馭不過採用白與金的配色，搭配上其實一點都不局限！簡單穿上大地色系的風衣外套、西裝外套就相當簡練，輕鬆為穿搭增色不少。

▲BOTTEGA VENETA Twist，NT$20,100。（圖／《愛的二八定律》劇照、BOTTEGA VENETA）

3：Lost in echo 金色竹節珍珠鍊條流蘇耳環

Lost in echo是一個創立於2018年的配飾類設計師品牌，設計風格比較現代摩登，是許多女明星和時髦精們紛紛配戴的單品。這款金色麥穗象徵著生命，與不規則的巴洛克珍珠結合帶有豐盈的美感。搭配上可拆卸流蘇，自由組合，提供多種搭配方式與靈感！

▲Lost in echo 金色竹節珍珠鍊條流蘇耳環，約NT$2,720。（圖／《愛的二八定律》劇照、Lost in echo）

4：Ooak 閃耀鋯石不對稱流蘇耳夾

楊冪穿著絕美晚宴服就是搭配這款不對襯的流蘇耳環！採用耳夾式設計，沒有耳洞的女孩也可以配戴，且戴久了也不會痛。鋯石鑲嵌著流蘇，隨著不經意的轉動，就會散發出閃耀的光澤。不對稱的設計時髦又生動，整體設計上貴氣逼人、氣勢十足，帶在冪姊身上散發出的光芒，是讓人難招架的美呀！

▲Ooak 閃耀鋯石不對稱流蘇耳夾，約NT$5,630。（圖／《愛的二八定律》劇照、Ooak）

5：HEFANG Jewelry 蝴蝶結耳釘

HEFANG Jewelry設計大多以浪漫的夢幻故事為藍本，像經典的雪花系列、馬戲團、遊樂場系列等等都是童話故事會出現的場景！其中的蝴蝶結系列更是楊冪在劇中多次配戴的單品，這款蝴蝶結耳釘靈感來自「拉開禮物上蝴蝶結的那一刻」，不僅構思浪漫，就連精緻度也滿分，蝴蝶結上密集鑲嵌著晶瑩的鋯石，讓耳環更加立體、閃耀。

▲HEFANG Jewelry 蝴蝶結耳釘，約NT$6,623。（圖／《愛的二八定律》劇照、HEFANG Jewelry）

6：Maria Black Vertical Earring

這款耳環設計非常有個性！宛如巨型別針的簡單設計配上金屬色調，除了搭配上襯衫展現幹練氣場，也能透過它來中和一下洋裝太過女孩子的氣息，配戴上後瞬間展現出中性時尚的氛圍，簡單大方又百搭，光單戴一邊就顯得霸氣十足。

▲Maria Black Vertical Earring，約NT$4,151。（圖／《愛的二八定律》劇照、Maria Black）

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