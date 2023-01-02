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明星同款手機殼推薦！CASETiFY張員瑛、Joy都愛用　車銀優熊熊圖案超萌

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文／美人圈

邁入手機不離身的3C世代，手機殼不再只是工具，更是一種時尚配件！每次看到明星對鏡子自拍，都會被他們的手機殼燒到嗎？這次小編就特搜8款明星愛用手機殼品牌，從女神趙露思、韓韶禧到男神肖戰同款手機殼應有盡有，快來從中選出你的命定款式，幫手機換上美美的新衣服吧。

明星愛用手機殼品牌

張員瑛——CASETiFY

IVE人氣成員張員瑛可說是Z世代當中最受歡迎的女神，超不科學九頭身身材，更被譽為是真人版迪士尼公主，而就這麼剛好張員瑛私下最愛的手機殼也是CASETiFY與迪士尼的聯名系列，滿版的瑪莉貓粉嫩又俏皮，太適合張員瑛的少女氣質啦！

8款明星同款手機殼品牌推薦！CASETiFY、High Cheeks出鏡率超高，男神肖戰最愛這款

▲張員瑛私下最愛的手機殼。（圖／IG@for_everyoung10）

CASETiFY手機殼以款式、材質多元著稱，甚至還提供貼心的客製化服務，所以不只張員瑛，就連Red Velvet Joy、BLACKPINK Jennie、孫藝真也都被CASETiFY手機殼圈粉，說它是韓星的自拍神器完全不為過。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

趙露思——SECOND UNIQUE NAME

近年來在戲劇領域中大放異彩的趙露思，也是許多女孩們心目中的潮流指標，前陣子在個人社群PO出這張神仙美照更是引爆話題，只見女神手上拿著可愛的熊熊手機殼自拍，渾身散發仙女氣息，一整個純欲感爆棚，而這款手機殼正是出自韓國品牌SECOND UNIQUE NAME。

8款明星同款手機殼品牌推薦！CASETiFY、High Cheeks出鏡率超高，男神肖戰最愛這款

▲趙露思的手機殼正是出自韓國品牌SECOND UNIQUE NAME。（圖／微博@趙露思、Zerone）

SECOND UNIQUE NAME為韓國YOUNG BOYZ設計集團所創立的品牌，除了基本款的設計之外，還經常融入毛絨、緞帶等獨特且可愛的設計，是眾多Kpop明星指定手機殼品牌，像是周潔瓊、前IZONE隊長權恩妃都曾使用過。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLACKPINK Rosé——Wild Flower

喜歡歐美潮流風格的你千萬別錯過！和BLACKPINK Rosé同款的Wild Flower手機殼，它是一個來自美國洛杉磯的時尚手機殼品牌，由創辦人及其兩個女兒設計，最大特點就是每個手機殼都是純手工製作，即使款式一樣，但花紋排列也會有所不同，就像是為你訂製的專屬款式，無論自用或送禮都很適合。

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▲Rosé同款的Wild Flower手機殼。（圖／IG@ROSES_ARE_ROSIE、Wildflower Case）

Wild Flower手機殼常常會融入時下最流行的Y2K、滿版元素，廣受各大歐美明星喜愛，像是潮模貝拉哈蒂德（Bella Hadid） 、歌手杜娃黎波（Dua Lipa）都是忠實粉絲。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

韓韶禧——Tonton Friends

就算沒有韓韶禧同款神顏，同款手機殼還是可以Get一下，韓韶禧私下最愛的手機殼意外超平價，是韓國人氣貼圖Tonton Friends推出的系列手機殼，用吉祥物Tobi點綴透明殼，簡單又不失活潑俏皮感，感覺裝上這款手機殼，心情都變得開朗起來啦！

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▲韓韶禧私下最愛的手機殼意外超平價。（圖／IG@xeesoxee、Tonton Friends官網）

白鹿——graceful J

時裝、古裝造型都討喜的白鹿，私底下也是手機殼大戶，有粉絲統計，白鹿至少每周都會換2~3款手機殼，更會依據穿搭選用，這款graceful J自製紫色愛心鬱金香手機殼細節滿滿，搭配柔嫩的薰衣草紫配色，讓人一秒少女心噴發，重點是淘寶就能挖到女神同款，真的是CP值破表。

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▲白鹿私底下也是手機殼大戶。（圖／淘寶@graceful J）

肖戰——Salvatore Ferragamo

時尚品味滿分的肖戰，私下最愛的手機殼正是Salvatore Ferragamo和Kate Wood的聯名系列，將品牌經典的Gancini Monogram融入其中，簡單又不失高級質感，可以達到提升穿搭完整性的效果。

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▲肖戰私下最愛的手機殼是聯名系列。（圖／小紅書@KATE WOOD）

IU——High Cheeks

同樣來自韓國的小眾品牌High Cheeks是IU的最愛手機殼品牌，主打粉嫩少女風格，加入了亮片、金粉、流沙元素，讓我們拿起手機的瞬間，還能打造夢幻流動感，難怪讓大家看了都好想要收藏，IU、Irene、泫雅…等一票女星都是High Cheeks品牌的愛好者呢。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

車銀優——DKIN FRIENDS

臉蛋天才車銀優用的手機殼也太可愛（飯心噴發）！這款DKIN FRIENDS手機殼，以皮革材質打造而成，所以不太沾指紋，還貼心附有刺繡口袋的設計，可以輕鬆收納卡片，是一款實用性與顏值兼具的手機殼，超萌的熊熊圖案也是一秒融化人心，看來男神私下也是藏有反差萌的感覺呢。

8款明星同款手機殼品牌推薦！CASETiFY、High Cheeks出鏡率超高，男神肖戰最愛這款

▲車銀優用的手機殼太可愛。（圖／IG@eunwo.o_c）

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▲車銀優同款熊熊手機殼。（圖／IG@designskin_global）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 手機殼, CASETiFY, High Cheeks

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