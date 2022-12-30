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球王比利辭世時尚圈同聲哀悼　德超模難忘一同登世足賽開幕式

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▲▼ 比利 。（圖／公關照）

▲比利戴HUBLOT Big Bang e 2022 FIFA世足賽官方腕錶與他親自設計的紀念球的笑容，長存於世人心中。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

世界上唯一3度捧起世界盃足球賽冠軍金盃的足球球王比利（Pele），周四（12/29）因結腸癌惡化導致多重器官衰竭病逝，享壽82歲，不僅球迷、運動界人士感到惋惜，時尚圈名人也紛紛表達哀悼之意，他生前友好的瑞士名錶品牌HUBLOT發出聲明：「比利是一位偶像、傳奇和偉大的人道主義者。在他所做的每一件事中，他都是第一、獨一無二、與眾不同的。我們會非常想念他，但他的精神與笑容將永遠留在我們心中。HUBLOT LOVES PELE宇舶愛比利！」

▲▼ 比利 。（圖／公關照）

▲比利（左）生前參加HUBLOT活動，與品牌執行長 Ricardo Guadalupe以及法國球星姆巴佩合影。

比利於2013年11月成為HUBLOT品牌大使，經常參與品牌活動，2018年HUBLOT曾於台北101專賣店舉辦「球王比利特展」，展出他在歷史戰役中贏得的各項獎品與獎盃、紀念物品，今年他也曾戴上Big Bang e 2022 FIFA 世足賽官方腕錶，與他親自設計的特別版紀念球一同合影，當時留下溫暖的笑容，將長存於世人心中。

▲▼ 比利 。（圖／翻攝IG）

▲2006年於德國舉辦的世界盃足球賽開幕式上，比利（左）與德國超模克勞蒂亞雪佛一起與冠軍金盃進場。（圖／翻攝claudiaschiffer IG）

德國超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）曾於2006年在德國舉辦的世足賽開幕式中，與比利一同護送冠軍金盃進場，她於IG分享當時的珍貴照片，緬懷這位足球巨星；而同樣來自巴西、曾是全球模特兒身價最高的超模吉賽兒（Gisele Bundchen），也分享兩人會面笑得燦爛的照片，向史上最偉大的球王致敬。

▲▼ 比利 。（圖／翻攝IG）

▲曾是身價最高的巴西超模吉賽兒po出比利的合影表達哀悼之意。（圖／翻攝gisele IG）
 

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關鍵字：

比利, HUBLOT, 克勞蒂亞雪佛, 吉賽兒

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