字字入心！蔡康永：不是每個人都知道，自己要的快樂是指什麼

▲蔡康永創作展正於白石畫廊展出。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

蔡康永創作展《我一直替你好好收著》現正展覽中，他坦言很多字句因為太熟悉，我們就失去了感覺，想和大家一起再次信任文字的力量，再次依靠文字的力量，再次在一字一句中，存放我們的脆弱和嚮往。盤點蔡康永曾發表的動人金句，是否帶給你更多的體悟。



#不用老是想溝通。一般接觸的人，要把事辦成，交涉就好了。溝通是要互相了解想法，這太麻煩了，也根本做不到。重要的人才溝通，一般的人交涉就好了。

#忙，是因為要處理很多事。但很多事，只應該被忽略，不值得被處理。練習忽略，少忙一點吧！

#「算了」其實是很好的詞。說出「算了」時，表示我們做出了選擇。大人才懂選擇，小孩才什麼都要。



#球隊比賽，一定有犯規，有些犯規逃過了處罰，也有些犯規就算被處罰也仍然划算。守規矩不會換來掌聲或獎盃，得分才會。那些叫我們一輩子要規矩的人啊，人生有時候需要的是得分啊。



#鳥沒有被別的鳥了解，照樣飛；樹沒有被別的樹了解，照樣長。被了解是很幸運，但不被了解，也是該飛就飛、該長就長。



#泡了麵，不夠好吃，再加些什麼，也許就會好吃一點。只要覺得手邊正在做的事沒有價值，就想一件一件稍微比較更值得做的事，去做做看。這樣應該就會默默的一直升級了。默默的不甘心，默默的自我升級。



#別人就是別人，別人不是「大家」，避免動不動就想：「大家都要我這樣做。」沒有什麼「大家」，就只是一個一個「別人」而已。而那些別人呢，往往自己的事都管不好。



#每個人都許願要快樂，但不是每個人都知道，自己要的快樂到底是指什麼。



#酷的人，有時候並不是酷，只是當下不知道該說什麼。但起碼在不知道該說什麼的時候，他們知道別說。這樣，他們就已經比一堆人酷了。