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10家「快速出貨」平價網拍！整套下單　穿上美美新衣不用等太久

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文／美人圈

隨著天氣轉涼，迎接換季與跑趴季節，你也好想趕快穿上美美的新衣嗎？這回小編特別整理10間快速出貨網拍服飾品牌，從針織衫、毛衣到西裝外套通通有、品項超齊全，大部分還是現貨在台，讓大家只需等待2-3天時間就能馬上收到包裹，換上新衣好過節。

「快速出貨」平價網拍服飾推薦

Grass Room

Grass Room在網路上擁有極高的平價，服裝走一個韓系質感風格，今年最流行的針織衫、小香風單品也找得到，其中網友推薦的還有他們家的直筒褲，非常修飾腿型，即使是超級梨形身材也可以輕鬆駕馭，全館也幾乎都是現貨，平均2~4天就可以收到熱騰騰的包裹啦。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feel Sweet

蝦皮網拍服飾品牌「Feel Sweet」以高CP值、全現貨等優點，擄獲眾多小資女的芳心，在蝦皮上擁有27.8萬粉絲、5星認證，價位落在200～800元，整套百元即可搞定，各種針織衫、毛衣等基本款更是網友大推必敗單品。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMISS 朵蜜絲

DOMISS 朵蜜絲家的服裝則走一個甜酷風格，有時候也會推出獨家自訂款，超熱門的棋盤格上衣、小香外套等等單品在這裡都找得到，網友大推：「原本已經做好要預購的心理準備， 沒想到出貨速度超快，3天左右就收到，喜歡韓系街拍風格的各位必收。」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dongnt.co 湯湯家

每次追Dongnt.studio 湯湯家的直播都好容易被燒到啊！從毛衣、針織衫到西裝外套各種豐富單品通通有，網友評價：「出貨速度超快，而且沒什麼踩雷過、也沒有遇過瑕疵，大推～」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imfine_tw

喜歡大地色、奶茶色系的女孩看過來，Imfine_tw絕對會是你的首選，各種美美的透膚襯衫、背心都常常把人燒到理智線斷裂，好想通通包色，網友推薦：「大概5~8天就會收到貨，而且衣服還香香的，收到包裹整個心情都豁然開朗起來。」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

double w

如果喜歡基本款、日常一點的單品，小編首推這家！DoubleW.不僅全館現貨，還會每周更新各種圖案T恤、大學T，百搭的單品讓我們隨便穿都超好看，IG也可以看到闆娘的直播，讓買家可以更精準拿捏穿衣比例，超貼心。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pazzo

這家可說是網拍界始祖了吧！平價與質感兼具的特色，讓PAZZO從2010年創立至今，仍廣受學生與小資族喜愛，而且單品也常常會跟上時尚潮流，像是小香風、Miu Miu女孩單品通通有，出貨速度更是讓人感動，有時候在前一天的深夜下單，隔天中午或下午就會收到出貨通知了，快到連讓你取消訂單的緩衝時間都沒有XD，想趕時間買衣服的人絕對必收！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPACE PICNIC

SPACE PICNIC 貼心設有24小時出貨專區，標榜今天訂、明天出，品項則是從韓系到日系風格都有，各種洋裝、大學T、襯衫單品都可以無腦入手，很適合日常上班、上課的穿搭。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEOUL MATE 首爾妹

SEOUL MATE 首爾妹的單品則偏韓系甜美風，各種馬卡龍色系單品，讓人看了超療癒，全館現貨的優勢也圈了一大票粉絲，他們家通常都是每周三上新品，衣服更新的速度很快，出貨也快，所以手速一定要快啊！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUEEN SHOP

「QUEEN SHOP」家的風格主打舒適、實穿又兼具質感，而且官網上大多是現貨為主，只有少部分商品是為預購品，針織、外套、牛仔類更是網友大推必收單品，無論是高個子或小隻女都能輕鬆找到命定款。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

延伸閱讀

7家現貨「蝦皮服飾店」推薦！Dcard網友都超推，必收百元美衣，年末派對治裝在這買！

蝦皮平價飾品店推薦！小眾不撞款、俐落金屬風、韓系珍珠皆百元入手，清空購物

關鍵字：

美人圈, 穿搭, 網拍

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