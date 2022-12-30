吃多容易骨質疏鬆！營養師曝4種「偷鈣食物」　愛吃重鹹要小心

▲營養師提醒有些食物會導致骨質流失，吃多容易骨質疏鬆。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

很多人怕骨質疏鬆、想補鈣，就狂喝牛奶，但光是補充乳製品等含鈣食物還不夠，有些地雷食物可是會導致骨質流失！營養師沈夏冰就公開4種「偷鈣食物」，吃得多容易導致骨質疏鬆、骨質密度降低，讓你骨頭變「脆」，一定要注意少吃。

＃高鈉食物



有研究證實，高鈉飲食會影響骨骼代謝，骨量減少、骨質密度減少，容易導致骨質疏鬆。而日常鈉的食物來源，大多為3個大方向，第一是鹽巴和含鹽的醬料，像是醬油、味精、辣椒醬、黃豆醬、豆瓣醬等；第二是各類醃製食物，像是鹹菜、鹹肉、香腸、培根、鹹魚等；第三則是高鈉零食，隱藏在零食當中的「隱藏鹽」也很常被忽略，像是魷魚乾、酸梅蜜餞、洋芋片等。

＃過量飲用濃茶、咖啡



其實茶和咖啡中的咖啡因和鞣酸等成分，都會影響鈣質吸收，增加鈣的流失，影響骨頭健康。但如果你每天只是日常飲用茶或咖啡，比如每天2～3杯茶，或是1～2杯的美式、拿鐵，這樣是沒有問題的。

＃碳酸飲料



長期飲用碳酸飲料，可能會干擾人體對鈣的吸收。雖然碳酸飲料是否會引發骨質疏鬆，目前來說還沒有定論，但因碳酸飲料通常含糖量也不低，建議還是越少喝越好。

＃過量攝取蛋白質



一般來說，健康成年人的每日蛋白質攝取量，建議是每公斤體重1g蛋白質，攝取這樣份量的蛋白質，能幫助強壯骨骼、肌肉，預防骨質疏鬆，但是如果蛋白質攝取非常多，可能會影響腎絲球濾過率。

有研究發現，如果每天多攝取40g蛋白質，尿鈣會多增加40mg，所以這可能也是很多外國人每天喝很多奶類、吃很多高蛋白的食物，但是骨質疏鬆的風險依然非常高的一個原因。

