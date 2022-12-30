fb ig video ETtoday search mobile

吃多容易骨質疏鬆！營養師曝4種「偷鈣食物」　愛吃重鹹要小心

>

▲▼ 營養師曝4種「偷鈣食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒有些食物會導致骨質流失，吃多容易骨質疏鬆。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

很多人怕骨質疏鬆、想補鈣，就狂喝牛奶，但光是補充乳製品等含鈣食物還不夠，有些地雷食物可是會導致骨質流失！營養師沈夏冰就公開4種「偷鈣食物」，吃得多容易導致骨質疏鬆、骨質密度降低，讓你骨頭變「脆」，一定要注意少吃。

▲▼ 營養師曝4種「偷鈣食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃高鈉食物

有研究證實，高鈉飲食會影響骨骼代謝，骨量減少、骨質密度減少，容易導致骨質疏鬆。而日常鈉的食物來源，大多為3個大方向，第一是鹽巴和含鹽的醬料，像是醬油、味精、辣椒醬、黃豆醬、豆瓣醬等；第二是各類醃製食物，像是鹹菜、鹹肉、香腸、培根、鹹魚等；第三則是高鈉零食，隱藏在零食當中的「隱藏鹽」也很常被忽略，像是魷魚乾、酸梅蜜餞、洋芋片等。

▲▼ 營養師曝4種「偷鈣食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃過量飲用濃茶、咖啡

其實茶和咖啡中的咖啡因和鞣酸等成分，都會影響鈣質吸收，增加鈣的流失，影響骨頭健康。但如果你每天只是日常飲用茶或咖啡，比如每天2～3杯茶，或是1～2杯的美式、拿鐵，這樣是沒有問題的。

▲▼ 營養師曝4種「偷鈣食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃碳酸飲料

長期飲用碳酸飲料，可能會干擾人體對鈣的吸收。雖然碳酸飲料是否會引發骨質疏鬆，目前來說還沒有定論，但因碳酸飲料通常含糖量也不低，建議還是越少喝越好。

▲▼ 營養師曝4種「偷鈣食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃過量攝取蛋白質

一般來說，健康成年人的每日蛋白質攝取量，建議是每公斤體重1g蛋白質，攝取這樣份量的蛋白質，能幫助強壯骨骼、肌肉，預防骨質疏鬆，但是如果蛋白質攝取非常多，可能會影響腎絲球濾過率。

有研究發現，如果每天多攝取40g蛋白質，尿鈣會多增加40mg，所以這可能也是很多外國人每天喝很多奶類、吃很多高蛋白的食物，但是骨質疏鬆的風險依然非常高的一個原因。
 

►營養師曝讓血糖飆升的5個壞習慣！第一條超多人都忽略

►營養師曝4種「促炎食物」要少吃！　加重身體發炎還加速衰老

►乾肌人快吃！營養師曝8種「美肌食物」　抗老、去痘還能防乾燥

關鍵字：

缺鈣, 補鈣, 鈣質, 流失, 骨質疏鬆, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢12／26-1／1　年末最後巨蟹、水瓶脫單迎新年

安格斯12星座一周運勢12／26-1／1　年末最後巨蟹、水瓶脫單迎新年

2023年「1月財運最旺」星座Top 3 ！　第一名有意外之財，默默變有錢

2023年「1月財運最旺」星座Top 3 ！　第一名有意外之財，默默變有錢

超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞

超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞

43歲秦嵐穿透視花瓣禮服驚艷壓軸！　超強身材管理根本少女等級 身材判若兩人！鄭家純公開「瘦身健康餐」，照著吃變成自己喜歡的樣子 營養師曝讓血糖飆升的5個壞習慣！第一條超多人都忽略 公園遇到哪一隻貓咪，測你最近該珍惜的事！玩過的網友都讚神準 最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難 英「龐克教母」Vivienne Westwood辭世！享壽81歲 《財閥家》鄭惠英49歲了！10個日常習慣養成凍齡膚質和勻稱體態

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面