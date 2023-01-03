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說・流行／誰說羽絨衣又腫又醜？Canada Goose、MONCLER羽絨衣美又潮

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記者王則絲／台北報導

許多人非得等到霸王寒流來襲，才會拿出羽絨衣來保暖，不外乎是覺得穿起來容易顯腫、不時髦，但其實羽絨衣也是有很帥、很漂亮的選擇。今年冬季Canada Goose找來少女們愛牌Reformation攜手打造復古印花風格的「最美羽絨衣」；MONCLER則是邀請Palm Angels總監Francesco Ragazzi設計聯名8 Moncler Palm Angels系列，破天荒將「熱帶」元素融入羽絨衣中，運用衝突感製造潮流態度。

▲Canada Goose、Moncler羽絨衣 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose X Reformation打造「最美羽絨衣」系列。（圖／品牌提供）

洛杉磯品牌Reformation以美麗的洋裝著稱，是珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，Jlo）、海莉比伯（Hailey Bieber）、BLACKPINK成員們以及迪麗熱巴⋯⋯等女星們的私服愛牌，Reformation以「永續時尚」作為品牌秉持的初心與精神，這回與加拿大頂級羽絨衣品牌Canada Goose迎來首度合作，在今年冬季帶來「Canada Goose X Reformation」系列，亦緊扣永續核心，採用通過「負責任採購標準」的羽絨與再生面料。

▲Canada Goose、Moncler羽絨衣 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose、Moncler羽絨衣 。（圖／品牌提供）

▲「Canada Goose X Reformation」Lorita Puffer短版羽絨外套與羽絨背心。（圖／品牌提供）

「Canada Goose X Reformation」系列融合了Canada Goose卓越的保暖技術以及Reformation的復古柔美花紋設計，為原先強調機能性、陽剛外型的羽絨衣，挹注色彩與圖騰，系列涵蓋可雙面穿的Lorita Puffer短版廓形羽絨外套，有雛菊與菱形幾何印花選擇；羽絨背心使用Canada Goose獨有的100% 再生輕量尼龍製面料製成，撞色搭配為冬季增添活力。

▲Canada Goose、Moncler羽絨衣 。（圖／品牌提供）

▲台灣限定「水仙花」印花。（圖／品牌提供）

另外，本次聯名系列還驚喜於台灣推出獨家「水仙花」款式，明亮的黃色基底上繪製唯美的水仙花朵與綠葉，溫柔之間又帶點可愛的氣息，堪稱「最美羽絨衣」。

如果不想耍美、想耍帥的話，本季不能錯過的超帥羽絨衣，就要來看到MONCLER Genius計畫下產出的「8 Moncler Palm Angels」聯名，邀請到Palm Angels主理人Francesco Ragazzi一同打造運動服風格的嶄新系列，反映出九十年代邁阿密的多元化文化與享樂主義思潮，並由90年代傳奇超模「黑珍珠」Naomi Campbell來演繹形象廣告。

▲Canada Goose、Moncler羽絨衣 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose、Moncler羽絨衣 。（圖／品牌提供）

▲「8 Moncler Palm Angels」聯名系列。（圖／品牌提供）

「8 Moncler Palm Angels」系列用棕櫚葉取代了招牌的公雞標誌，並加入火焰和星星等圖形標識，替冷冷冬天增添熱辣辣的熱帶氛圍，在衝突概念下誕生了超帥的羽絨外套。

「8 Moncler Palm Angels」系列中另一亮點在於由Francesco Ragazzi重新詮釋TOD’S的經典豆豆鞋Gommino和W.G.靴，呈現美式運動文化與風格。

▲Canada Goose、Moncler羽絨衣 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose、Moncler羽絨衣 。（圖／品牌提供）

▲「8 Moncler Palm Angels」與TOD'S合作，重新詮釋經典鞋款。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

說流行, Canada Goose, MONCLER, 羽絨衣, Reformation, 聯名

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