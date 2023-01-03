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7款「入門級精品包」推薦！DIOR、Chloé太勸敗　預算2萬起即可收

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文／美人圈

辛苦工作一整年，好想犒賞自己一顆精品包嗎？本次小編就特搜7款入門級精品包，通通只要預算2~4萬即可入手，從DIOR Oblique老花、Prada腋下包到Chloé Woody各種經典款一應俱全，快來看看以下的入門級精品包推薦，從中選出你的命定包款吧！

入門級精品包推薦

DIOR SADDLE 老花手機包

說到DIOR大家肯定都會馬上聯想到Oblique老花對吧！這款Saddle系列的直式手機包就結合Oblique緹花元素，點綴上標誌性的Saddle D字吊牌，各種經典元素一應俱全，還能輕鬆裝下手機與卡夾，是一款實用性與顏值兼具的美包。

2023精品包入門級推薦！DIOR、Prada人氣經典款通通有，預算2~3萬元即可收下太勸敗

▲DIOR SADDLE 老花手機包，NT$36,500（圖／BEAUTY美人圈，下同）

Chloé Woody 迷你托特包

Chloé Woody帆布包初登場就在時尚圈引爆話題，2022年還貼心推出迷你尺寸，20 x 14 x 4公分的大小，即使是小隻女也能輕鬆駕馭，無論手提或肩背都是360度零死角的好看，價格不到三萬就能入手，很值得加入購物清單中呢！

2023精品包入門級推薦！DIOR、Prada人氣經典款通通有，預算2~3萬元即可收下太勸敗

▲Chloé Woody Nano 托特包，NT$23,800。

Prada 再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋

誰說買經典款一定要花大錢，Prada Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋就是絕佳選擇，選用創新再生尼龍是以海洋塑膠廢料、漁網及紡織纖維廢料循環再造並淨化製造而成，賦予這款包包更深層的意義，再點綴上Prada經典金屬三角形標誌，完全就是大寫的好看，而且還推出各種寶寶藍、櫻花粉、鵝黃等夢幻色選，當作入門精品包最適合不過了。

2023精品包入門級推薦！DIOR、Prada人氣經典款通通有，預算2~3萬元即可收下太勸敗

▲Prada 再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋，NT$39,500。

Miu Miu Spirit Matelassé 皮革迷你手袋

說到2022年的時尚關鍵字，絕對少不了「Miu Miu Girls」！從韓星張員瑛、潤娥都深陷Miu Miu的魅力之中，時尚女孩們的包櫃裡當然也不能少顆Miu Miu包，這款納帕軟皮迷你手袋飾以Matelassé圖案，以Miu Miu經典獨特的縫線圖案及鏈條肩帶帶出氣質小千金風格，3萬多元即可收下的價格高貴不貴，很值得列入夢幻清單中。

2023精品包入門級推薦！DIOR、Prada人氣經典款通通有，預算2~3萬元即可收下太勸敗

▲Miu Miu Spirit Matelassé 皮革迷你手袋，NT$37,000。

Loewe Anagram 經典小牛皮拼帆布鏤空包袋

Loewe向來以精湛工藝及高質感設計擄獲時尚迷的芳心，前陣子品牌更將人氣爆棚的Anagram鏤空手提包縮小，推出迷你尺寸、可愛度更升級，鏤空小牛皮點綴抽繩帆布袋更顯奪目耀眼，在高調與質感之間取得完美平衡，更令人驚喜的是4萬有找的甜甜價，讓我們入手夢幻包款不心疼。

2023入門級精品包推薦>>

▲Loewe Anagram 經典小牛皮拼帆布鏤空包袋，NT$32,000。

寶格麗 Serpentine 迷你包

寶格麗也有高CP值爆款！Serpentine 超迷你收納包，採用象牙色光滑小牛皮，搭配黑色納帕軟面皮內襯，以及迷人的金色黃銅蛇身邊框，是一款充滿細節的迷你包，編輯實測也可以輕鬆放入信用卡、耳機和口紅，完全不是廢包啊！

2023精品包入門級推薦！DIOR、Prada人氣經典款通通有，預算2~3萬元即可收下太勸敗

▲寶格麗 Serpentine 迷你包，NT$49,500。

Longchamp BOX-TROT斜揹包 XS - 黑色

Longchamp全新明星包款「Box-Trot」登場！方正的包型實用性完全不輸水餃包，以光滑小牛皮材質打造，中間綴有品牌經典的奔馬和騎手圖樣，處處展現精緻工藝，迷你包尺寸背上身也無敵上相，加上3萬有找的價格，實在找不到理由不收。

2023精品包入門級推薦！DIOR、Prada人氣經典款通通有，預算2~3萬元即可收下太勸敗

▲Longchamp BOX-TROT斜揹包 XS - 黑色，NT$20,800。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 入門包款, 精品, DIOR, Chloé, Loewe, Prada

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