唐代傳入東瀛的「上生菓子」美翻！台灣女孩赴日學藝　讓甜點優雅又幸福

文、圖／Ean

用「食藝」來形容造型師法大自然的日本和菓子再合適不過，特別是融合了四季與五行的上生菓子，不僅具高度藝術感，又因取材自當令花葉蔬果或節慶寓意，讓人品嚐美味同時，更重要是被提醒去欣賞與珍惜所在當下，這就是和菓子的魅力，唐代時期因佛教關係被引入東瀛，流傳至今並發揚光大、成為最具代表性的日本點心。

前陣子受在台推廣和菓子不遺餘力的Emily（吳蕙菁） 老師邀請，有機會登門工作室一窺堂奧，不僅了解當年她赴日學藝、將和菓子帶回台灣並一手創立「唐和家」的背後故事，還幸運獲得手把手學做上生菓子的難得體驗。讓我驚喜，原來從手中捻出朵花並非如想像中困難，但前提是，你得跟對老師！除原本的一系列親授班，好消息是Emily老師最近也推出了線上影音課程，讓有心學習和菓子者從此不再受空間與時間的限制。此外年節將近，若想送一份與眾不同的過年禮盒，不妨考慮他們針對兔年所量身定做的五款玉兔和菓子禮盒，靈動可愛非常討喜！

▲人生的每一步看似偶然，實則必然，這個下午的一席交流，滿足了眼目心靈。

▲欣賞Emily老師製作上生菓子是種享受。

▲有賴Emily老師的悉心教導，讓我第一次挑戰桔梗就成功。

▲「唐和家和菓子」推出5種兔年和菓子禮盒，其中幾款還是時間限定款。（圖／唐和家）

緣起

說來都是緣分，2020年初夏受邀參加淡水好店「小川鍋物」拓點天母的開幕茶會，當時特別請來Emily老師帶領賓客體驗手作和菓子。我當時跟Emily老師說為了吃她的和菓子，我特別把看診日期延後（記得是看牙醫），就是這句話，日前某天讓她突然想到了我，邀請我來她的工作室作客，品嚐和菓子佐現打抹茶還能聽故事，這麼難得的機會，當然要把握。

▲聊了以後可以發現外表輕聲細語的Emily老師，內心實則堅毅無畏。

▲製作上生菓子得在有限的時間內從容不迫，這當然需要紮實的基本功。

▲穿著和服的Emily老師，優雅打著抹茶。

▲Emily老師說每位和菓子師傅都有自己的工具包，其中不少會自己客製來滿足使用習慣與創作手法。

大齡女子從心赴日學和菓子，依天命返台創辦唐和家

科班出身、從事美術設計工作7年的Emily在33歲那年隻身前往「日本東京製菓學校」攻讀和菓子本科學位，在學期間憑藉熱情、大膽挑戰職業級比賽，獲得日本菓業振興會評審委員特別賞，創下該會90年來唯一外國得獎者殊榮先例。返台後於2006年創立「唐和家和菓子」，成為將日本和菓子引進台灣造成風潮的先驅。會取名唐和家，Emily説「唐」是讚嘆先人智慧，也代表著和菓子當初是從唐朝引進日本；「和」是對大和民族守護和菓子技藝與文化的崇敬；「家」則是感念傳授技藝的恩師與親友的支持。

▲唐和家的Logo取自日本傳統熬煮豆沙餡的意象。

▲2005年Emily老師獲得日本菓業振興會評審委員特別賞，為首位外國人獲此殊榮。

Emily將赴日學藝的那段辛苦過程寫進她的著作《揉美的力量》，日前把送我的這本簽名書帶到日本一起旅遊，有空就翻閱，就像旅行最感動的往往是跟人有關的故事，這本書最觸動我是她在東京一間名為「兔子屋」的日式點心老店打工，與當時掌店的妙子奶奶互動的故事，透過文字我能感受到那份在異鄉受到疼惜的感動與恩情。此外書中幾段話也都很打到我，Emily寫道「真正做甜點的喜悅，在於為人製造幸福的感覺，而不只是以技術來滿足自己的成就感，因為創作的源頭本來就是利他的思想。」這番話不只是用來提醒那些拜師其門下的學生們，正好也用來提醒以攝影與文字從事創作的我，秉持初心的重要。

旅行期間，停留東京的某日上午剛好有些空，原想帶著這本裡頭有妙子奶奶照片的書，去兔子屋找妙子奶奶並品嚐被 Emily譽為全日本最好吃的銅鑼燒，不巧遇上例休就只能期待下回了。

▲一邊聽著故事，一邊翻著書找出照片對照，讓我彷彿置身現場。

▲幸運的帶回了三本簽名書。

你不知道的和菓子

除了溫暖故事，後來認真翻了這本書，我才進一步了解「和菓子」，在此之前看到這三個字我都誤以為所指就是花鳥造型如捏麵人的日本純手工甜點，誤會大了。原來，從銅鑼燒、最中到羊羹等的日本傳統點心都能被稱為和菓子，而以豆沙餡為主原料、仿若藝術品讓人捨不得吃的則被細分為「上生和菓子」，而那正是Emily所最擅長也是唐和家的產品主力，不過除此之外，他們也有提供干菓子、蒸菓子及餅菓子等產品，畢竟Emily在那兩年的求學過程中可是學了超過六百種和菓子！

▲「以詩歌俳句入味的奢侈貴族美食 以風花雪月為名的極致古典美學」唐和家如此貼切形容上生和菓子的美好。

▲一盒裏頭有外郎麻糬、烤菓子及上生菓子，精彩紛呈。

▲要能製作出頂級的上生菓子，除了手藝，擁有對大自然的敏銳觀察力也是關鍵。

▲甜點也講究旬味，和菓子能讓人吃出季節感。

菓粉們注意，線上就能學做和菓子

「你第一次做就能掌握訣竅，有天分！要不要加入一起來做和菓子？」Emily看到我隨著她教導所做出的桔梗，不知是鼓勵還是真心稱讚，但我很確定的是她確實非常認真正在培養一群唐和家種子師資，率領子弟兵與她一起完成推廣和菓子的天命！從2018年起，每年一屆、如今已是第五屆。若有興趣，可參考唐和家官網的課程資訊。

▲看似簡單的一個動作，那都是數年下來所累積的功力。

▲一條線要多深多長，每個細節決定專業度。

▲親手捻出一朵桔梗，太有成就感了。

▲這麼美的和菓子，一定要相機先吃。（這回使用 Canon EOS R3 搭配 Profoto B10 進行拍攝）

此外，除了面對面的親授，最近還推出線上課程，只要在家打開電腦與依照四季準備的材料包，跟著螢幕中的Emily老師按部就班，就能從基本技法的練習，一路做出四季繽紛的20款經典上生和菓子。俗話說「江湖一點訣，說破不值錢」，我蠻訝異她竟願意如此不藏私的錄製教學影片來傾囊相授，我想，她對和菓子，果真是真愛無誤啊！

▲報名線上課程的學員若還沒有製作工具，唐和家也有出工具包可上網選購。

▲對應線上課程內容，依照四季推出材料包。

▲唐和家的招牌之一：菊姬。

新年送禮品味優選：唐和家兔年禮盒

針對兔年，唐和家推出了五種禮盒款式，一口氣讓干菓子、外郎麻糬到烤菓子都變身成一隻隻的可愛兔子，討喜又美味，肯定能讓收禮者印象深刻！不過需提醒的是因無防腐劑，除了干菓子可放兩周，其餘品項的賞味期均在一周左右，得趁鮮品嚐，此正也符合了品味並珍惜當下的和菓子精神不是嗎？

▲玉兔家族禮盒 (兔年限定版)：有三隻使用外郎皮分別包藏花生餡、綠豆餡與地瓜餡的玉兔，再加一隻烤菓子兔。（圖／唐和家）

▲兔團圓禮盒：玉兔家族禮盒的四品再增加9隻雪玉兔干菓子。（圖／唐和家）

▲乳菓兔九入禮盒：是日本烤菓子，烤到金黃後再烙上兔子臉，這等奶香蛋香的古早味，搭配各式茶款都合適。（圖／唐和家）

▲玉兔迎春禮盒（兔年限定版）：三款口味使用外郎皮各包了花生餡、綠豆餡與地瓜餡的玉兔，靈感來源來自Emily老師當年在日本打工的「兔子屋」。（圖／唐和家）

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兔年和菓子新年禮盒

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！