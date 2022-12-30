Vivienne Westwood丈夫告別：永存心中　Burberry、貝克漢妻表哀悼

記者鮑璿安／外電報導

英國「龐克教母」Vivienne Westwood（薇薇安魏斯伍德）於英國時間29日離世，享壽81歲。稍早她的丈夫Andreas Kronthaler表示，「會在心中與她同在」，兩人深厚感情令人鼻酸。與Vivienne Westwood有好交情的品牌以及設計師、超模也紛紛PO文悼念。

▲ Vivienne Westwood與丈夫 。（圖／翻攝自IG）

她的丈夫兼創意搭檔Andreas Kronthaler表示：「我會在心中繼續與Vivienne在一起。 我們一直工作直到最後一刻，謝謝，親愛的。」一席話讓人動容，Vivienne Westwood與Andreas Kronthaler 年齡相差25歲，算是一段忘年戀情，不過兩人卻是天生的靈魂伴侶，自2016年秋季開始，旗下品牌Vivienne Westwood Gold Label更改名為Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood，就代表兩人合二為一，品牌宛如是愛情的見證。

▲Burberry發限時動態悼念Vivienne Westwood ，稱讚她是英國偶像。（圖／翻攝自IG）

Vivienne Westwood從業超過50年來累積好人緣，她離世消息一曝光，曾經合作打造聯名系列的精品Burberry在IG限時動態寫下「真正的英國偶像」，悼念Vivienne Westwood。曾經多次為品牌走秀的超模Bella Hadid PO 文表示：「從我見到你的第一天到最後一天，你讓我微笑、傾聽、學習，獻給走過這個世界的你，最酷、最有趣、不可思議、謙虛、有創造力……我的靈感偶像……安息在愛中，安息吧 ...我會想念你。」讓人想起她在2020秋冬系列中，換上品牌透視龐克婚紗，別著匕首走秀，如同中世紀新娘的模樣難以忘懷。





設計師維多利亞貝克漢 （Victoria Beckham）則提到，「我很難過得知傳奇設計師Vivienne Westwood離開，在這個令人難以置信的悲傷時刻，我的思念與她的家人同在。」