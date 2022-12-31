兔子啃蘿蔔胸針好萌　渾圓尾巴是珍珠、不到2萬入手

▲MIKIMOTO純銀兔子造型胸針，胡蘿蔔為純銀鍍粉紅金搭配日本Akoya珍珠，17,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接2023年，MIKIMOTO台北101旗艦店獨賣的Splash Collection珠寶亮相，靈感源於水滴輕盈飛濺瞬間的造型，也像煙花般歡慶新年來臨；跨年後緊接著農曆新年，品牌派出兔子造型胸針吸睛，描繪正津津有味享受胡蘿蔔的小兔子姿態，模樣超萌，不到2萬元便能納為收藏。

▲MIKIMOTO全球代言人宋威龍佩戴MIKIMOTO Splash Collection胸針。





▲MIKIMOTO Splash Collection珍珠藍寶石鑽戒（左）431,000元，Splash Collection珍珠藍寶石鑽石墜鍊581,000元。

MIKIMOTO純銀打造的兔子胸針，以精湛的金雕工藝呈現兔子柔軟的毛海與無辜眼神，牠雙手環抱並啃著純銀鍍粉紅金的胡蘿蔔，配上象徵渾圓蓬鬆尾巴的珍珠，可愛極了；優雅版的新款珍珠作品則為鑲嵌藍寶石、鑽石與珍珠的Splash Collection戒指與墜鍊，寶石與珍珠從中心迸發出來，不僅像飛濺的水珠，亦神似令人目眩神迷的煙火。

▲寶格麗Serpenti Viper系列紅寶石項鍊新年限定款玫瑰金項鍊，鑲嵌4顆花式切割紅寶石，141,000元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗（BVLGARI）也為華人市場推出農曆新年特別版作品，主打Serpenti Viper 玫瑰金鑽石與紅寶石項鍊，經典的蛇麟造型墜子，鑲嵌4顆花式切割紅寶石，閃耀喜慶的紅色光芒卻不過於高調，是節慶之外日常也好搭的設計。