fb ig video ETtoday search mobile

兔子啃蘿蔔胸針好萌　渾圓尾巴是珍珠、不到2萬入手

>

▲▼MIKIMOTOBVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO純銀兔子造型胸針，胡蘿蔔為純銀鍍粉紅金搭配日本Akoya珍珠，17,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接2023年，MIKIMOTO台北101旗艦店獨賣的Splash Collection珠寶亮相，靈感源於水滴輕盈飛濺瞬間的造型，也像煙花般歡慶新年來臨；跨年後緊接著農曆新年，品牌派出兔子造型胸針吸睛，描繪正津津有味享受胡蘿蔔的小兔子姿態，模樣超萌，不到2萬元便能納為收藏。

▲▼MIKIMOTOBVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO全球代言人宋威龍佩戴MIKIMOTO Splash Collection胸針。

▲▼MIKIMOTOBVLGARI 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTOBVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Splash Collection珍珠藍寶石鑽戒（左）431,000元，Splash Collection珍珠藍寶石鑽石墜鍊581,000元。

MIKIMOTO純銀打造的兔子胸針，以精湛的金雕工藝呈現兔子柔軟的毛海與無辜眼神，牠雙手環抱並啃著純銀鍍粉紅金的胡蘿蔔，配上象徵渾圓蓬鬆尾巴的珍珠，可愛極了；優雅版的新款珍珠作品則為鑲嵌藍寶石、鑽石與珍珠的Splash Collection戒指與墜鍊，寶石與珍珠從中心迸發出來，不僅像飛濺的水珠，亦神似令人目眩神迷的煙火。

▲▼MIKIMOTOBVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper系列紅寶石項鍊新年限定款玫瑰金項鍊，鑲嵌4顆花式切割紅寶石，141,000元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗（BVLGARI）也為華人市場推出農曆新年特別版作品，主打Serpenti Viper 玫瑰金鑽石與紅寶石項鍊，經典的蛇麟造型墜子，鑲嵌4顆花式切割紅寶石，閃耀喜慶的紅色光芒卻不過於高調，是節慶之外日常也好搭的設計。

►亮・珠寶／佐藤健露肌肉man爆　配黑珍珠項鍊超時髦

►亮・珠寶／節慶造型少不了閃亮亮　蘋果珍珠首飾Q爆、日常也好搭

關鍵字：

MIKIMOTO, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

球王比利辭世時尚圈同聲哀悼　德超模難忘一同登世足賽開幕式

球王比利辭世時尚圈同聲哀悼　德超模難忘一同登世足賽開幕式

亮・珠寶／「翹臀珍」過節耳環有巧思　77萬聖誕玫瑰耳際綻放

亮・珠寶／「翹臀珍」過節耳環有巧思　77萬聖誕玫瑰耳際綻放

C羅聖誕禮是千萬勞斯萊斯！　女友砸錢不手軟、百萬柏金包是日常

C羅聖誕禮是千萬勞斯萊斯！　女友砸錢不手軟、百萬柏金包是日常

孫芸芸纖腰美腿全都露　戴小紅帽化身性感聖誕老婆婆 《初戀》女主角用的2萬鋼筆很關鍵　原來是萬寶龍長賣經典款 戴聖誕帽的小兔首飾萌翻天　當派對女王必備閃亮星星項鍊 風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好 凱特王妃種樹綠色系造型應景　當聖誕裝也毫無違和感 羅志祥近3000萬粉紅錶搶到手　絕配LV新裝藏不住喜悅之情 雅典錶古董船鐘重生誘藏家　身價上看百萬元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面