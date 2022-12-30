初魚板橋大遠百開幕「訂位排到春節後」　明年1月漲價100元

▲初魚鐵板燒與日料雙品牌進駐板橋大遠百2樓。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

近年大舉展店的初魚鐵板燒與日式料亭，以固定價格套餐價搭配無菜單季節料理，在日式餐飲市場受到民眾歡迎，今（12／30）旗下第19、20店的鐵板燒與日料，於板橋大遠百舉行剪綵，預計明年1／1正式對外開幕，業者表示目前訂位已經滿到春節後，而從明年起也因應原物料成本，將現行套餐價格從1,600元，調漲到1,700元，另加一成服務費。

新北地區近期熱門餐飲話題不斷，繼饗賓集團旗下目前最頂級吃到飽饗饗，在新莊宏匯iTower開幕後，初魚位於板橋大遠百的雙品牌、包括鐵板燒與日料，也將在明年1／1開幕，全店共提供41個座位，套餐約可吃到18道無菜單當季料理。

初魚鐵板燒與日式料亭，以無菜單季節料理搭配固定套餐價，搭配精緻日式裝潢與少量座位設計，在近年受到消費者喜愛，目前在台已經拓店20間，2022年陸續進駐高雄美術館、新莊宏匯廣場以及高雄漢神本館，挹注業績近億元，目前全年營業額已達7億元規模，明年將陸續在台中、台南、桃園、中壢等地開店，營業額上看12億元，預計在2024年底前再展店20間。

業者表示，反應原物料成本，將從明年一月起調漲旗下雙品牌套餐售價100元，原價1,600元，明年起售價為1,700元，因其政策為食材成本佔比高達50%，即便調漲價格，消費者也會吃到同品質的食材。板橋大遠百一個月前開放訂位，目前已經排到春節後才有位子。

板橋大遠百表示，無菜單料理近期相當受歡迎，主打新鮮食材的初魚也能提供顧客更多選擇，明年也將進駐乾杯集團旗下的黑毛屋、乾杯燒肉雙品牌，預計4月開幕。

▲海底撈火鍋將進駐宏匯廣場，餐廳規模達到300坪，開幕後將是賣場內最大的餐廳。（圖／記者黃士原攝）

據了解，新莊宏匯廣場也將在明年引進海底撈火鍋，目前已在徵人網站上徵才，預計明年上半年開幕，屆時將成為宏匯廣場內最大的餐廳。宏匯廣場表示目前相關資訊以品牌端發布為主。