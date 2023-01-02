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《今際之國2》10條生存人性經典台詞：即使欠一屁股債，我還是想回到那個世界

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編輯／JJ

近期強檔日劇接力登場，繼《初戀》（First Love）刮起一陣宇多田光旋風之後，生存劇《今際之國的闖關者》第二季（今際之國的有栖）甫播出，也立刻衝上排行榜，不少觀眾已經一口氣追完了，如果已經完食的劇迷們，不妨一起來回顧一下《今際之國的闖關者》第二季的10條生存人性經典台詞。

▲今際之國。（圖／翻攝自IG）

▲《今際之國2》10條金句回顧。（圖／翻攝自劇照）

1. 虛榮和欺騙，在今際之國這個世界會瞬間瓦解。因為只有面對死亡，才能看見人的本性。

2. 想建立信賴關係的話，靠的不是誘導、操控，也不是支配，更不是洗腦、催眠、欺瞞或恐懼，而是平等。

3. 究竟是我性格扭曲才會被人討厭，還是因為被討厭，性格才扭曲？

▲今際之國。（圖／翻攝自IG）

4. 工作或許枯燥，但我每一天都全力以赴、認真賺錢，家人都感謝我的付出，你有被任何人感謝過嗎？

5. 裸體主義可是有數百年歷史，是正正當當的社會運動。

▲今際之國。（圖／翻攝自IG）

6. 即使原本的世界充滿不悅、孤立無援，但是那裡是我誕生、成長的地方。

7. 即使欠一屁股債，我還是想回到那個世界。

▲今際之國。（圖／翻攝自IG）

8. 參加這些遊戲時，能看見每個人最真實的自我。

9. 你會一直活在我的心裡。

10. 最重要的是我們要一起回到原本的世界，而不是苟活。

關鍵字：

今際之國, 今際之國2, 今際之國的闖關者, 金句, 台詞

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