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皮膚科醫師曝「加速衰老4大壞習慣」！　補再多膠原蛋白也沒用

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▲▼ 皮膚科醫師曝加速衰老的4大壞習慣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒想抗老維持好狀態，除了補充膠原蛋白還有兩大重點。（圖／翻攝IG@ahc.official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　

女生們都希望自己能老得慢一點，除了努力勤擦抗老保養品，也很重視膠原蛋白的補充。皮膚科醫師劉秀麗就表示，皮膚鬆弛、下垂，紋路變多變深，甚至臉部變得乾癟粗糙、下頜線不清晰，這些都是人在衰老時會出現的症狀，而衰老的本質是膠原蛋白和彈性蛋白的雙蛋白結構被破壞，所以想要抗老抗衰，光是補充膠原蛋白還不夠，還要補充彈性蛋白，同時要避開會傷害這兩種蛋白的4大壞習慣，減少它們的流失。

＃補充膠原蛋白，豐盈肌膚

劉醫師表示，除了A醇，另外兩大抗老成分玻色因（普拉斯鏈）和胜肽也很不錯，效果好、用起來比A醇更溫和。像是高濃度玻色因可以幫助真皮層纖維細胞和膠原蛋白的修護，讓表皮和真皮層結合更緊密，促進糖胺聚醣、蛋白聚糖的合成，讓皮膚的水潤度和彈性增加，進而淡化細紋、緊緻肌膚。

＃補充彈性蛋白，支撐肌膚

不僅是乾癟的肌膚、皮膚鬆垮，還有法令紋、木偶紋等紋路，都是因為支撐臉部的彈性蛋白塌陷。可以把膠原蛋白想像成是床墊的填充物，彈性蛋白則是彈簧，彈簧鬆了，就算有很多填充物，床墊還是會沒有彈力，而活化、補充彈性蛋白，就像加強了床墊的彈簧，能讓臉部得到支撐，顯得更澎潤。

＃避開傷害雙蛋白結構的壞習慣

除了補充膠原蛋白和彈性蛋白，也別忘了避開以下4種會傷害這兩種蛋白結構的NG行為。

NG 1.不防曬：會加速膠原蛋白流失。

NG 2.熬夜、抽煙、喝酒：會加速自由基的產生，損害細胞。

NG 3.高醣化飲食：除了喜歡吃甜食，還喜歡吃燒烤、油炸食物，游離的糖在沒有酶作用的情況下，會和真皮中的膠原蛋白產生反應，形成不可逆的糖化終產物（AGEs），而AGEs會讓身體慢性發炎、早衰，不僅是影響肌膚老化，更容易引發許多慢性病。

NG 4.心理壓力：壓力會降低皮膚對受損膠原蛋白的修復，所以良好的睡眠、飲食和維持好心情，和護膚一樣重要。
 

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 加速老化, 壞習慣, NG行為, 膠原蛋白, 改善, 皮膚科醫師, 醫生

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