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LIFE・經典／樂高詮釋浮世繪《神奈川衝浪裏》　讓藝術就在生活裡

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▲樂高《神奈川衝浪裏》。（圖／翻攝樂高官網）

▲樂高Art系列推出《神奈川衝浪裏》。（圖／翻攝樂高官網）

記者蔡惠如／綜合報導

丹麥玩具品牌樂高以激發創意為基本概念，延伸出數千個項目品類，近期的Art系列，以葛飾北齋最知名的作品《神奈川沖浪裏》為發想，引起許多收藏家的關注，採用了更複雜的設計，對於主要以方塊組成的樂高積木，因需更精準描繪浪花的姿態，以大量的圓形、點狀積木來呈現，也凸顯了此件作品的獨特性。

▲樂高《神奈川衝浪裏》。（圖／翻攝樂高官網）

原著《神奈川沖浪裏》以富士山為背景，描繪漁人與大海搏鬥求生存的景象，在畫中的海浪是最大主體，對比畫中的渺小小船，船上的漁民因為大浪而壓低身子、穩定船身，僵直的身體與海浪的曲線形成對比，而最令人津津樂道的，則是葛飾北齋以靈動的方式描繪了海浪前端的浪花，用清晰的線條描繪出沒有形體的海浪，浪花卻極具生命力。

▲葛飾北齋浮世繪作品。（圖／翻攝維基百科）

▲葛飾北齋浮世繪作品《神奈川沖浪裏》。（圖／翻攝維基百科，以下同）

▲樂高《神奈川衝浪裏》。（圖／翻攝樂高官網）

該畫作也是世界最高知名度的作品之一，與達文西的《蒙娜麗莎的微笑》、梵谷的《星夜》幾乎齊名，LEGO Art以圓點狀的積木詮釋浪花的姿態，採用1810塊積木堆疊構築，甚至專門設計一塊帶有藝術家北齋簽名的特殊積木，以達成整個作品的整體感。

▲樂高《神奈川衝浪裏》。（圖／翻攝樂高官網）

▲樂高《神奈川衝浪裏》。（圖／翻攝樂高官網）

許多人總是對藝術兩字感到有距離，其實藝術就在生活之間，如梵谷《向日葵》中的那株花朵，或是哈勒曼特筆下那些平常不過的靜物擺設，透過光影的觀察與凝視，感受到片刻的動心時光，而藝術也可以很樂高、卡通化，將樂高詮釋的《神奈川沖浪裏》，放在居家中的角落，或許也能點綴與啟動更多思考，從某個角度看，它也可以成為一種啟發美感的鑰匙。

《神奈川沖浪裏》預計全球於2023年1月1日開始販售，台灣首架與相關販售資訊未公布。

▲樂高《神奈川衝浪裏》。（圖／翻攝樂高官網）

▲使用手機掃外盒的QR Code，還能開啟專屬該作品的特別配樂。（圖／翻攝樂高官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 樂高

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