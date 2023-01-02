fb ig video ETtoday search mobile

「最美小龍女」李若彤曝私房4招動作，改善駝背養成好體態

>

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲李若彤體態、肌膚都維持超好，被粉絲大讚根本不老傳奇。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝李若彤微博、小紅書

有「最美小龍女」之稱的香港女星李若彤，是演藝圈的不老女神代表，從身材線條到肌膚外貌都超凍齡，讓人完全看不出今年已56歲。常跟粉絲分享健身、保養秘訣的她就分享，擁有優美良好的體態，能更好的展現身材，還能提升氣質，而首先就是不能含胸駝背，她更分享4招動作，能改善駝背壞習慣，養成直挺的優美體態。

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

動作1：雙手平舉向後擺動

雙腳稍微打開一點站定後，雙手張開舉至耳朵兩旁，雙手齊向後發麗擺動再回到原位，每組20下，共3組。

做的過程中要注意，不要聳肩，要沉肩。這個動作做完，肩膀會感覺繃緊、有點累，這是正常的，因為大多數人很少運動到這一塊。

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

動作2：雙手上下擺動往腰後收緊

雙手舉起放在頭頂正上方，稍微交疊，將兩邊手肘同時下拉到腰後，往中間脊柱的方向收緊，腹部要記得收起，用到核心力量，每組20下，共3組。做的過程中也要注意別聳肩。

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

動作3：雙手下滑向後推

雙手舉起在頭頂稍微靠後的位置，往下畫弧形，下壓到腰部，雙手指尖在腰後交叉，再用力向後推，每組15下，共2組。

這個動作建議不要做得太快，如果沒有運動基礎的人，可能會傷到手。過程中也要注意不要聳肩，要沉肩。

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲▼ 李若彤曝私房4動作改善駝背練體態。（圖／翻攝小紅書、微博）

＃動作4：靜態調整姿勢

以上3個動作都是動態的，還有一個靜態的「動作」被她稱為絕招，改善效果比動態的更好，做起來也很舒服。

這個靜態的姿勢，在站直的時候，用核心力量撐起身體，感覺胸腔、鎖骨都打開來，將雙手交疊在身後，頂在後腰處，就會很自然的是一個不再含胸駝背的狀態，也是很舒服的狀態。這個姿勢要維持至少3分鐘，超過3分鐘效果會更好。
 

關鍵字：

女星, 李若彤, 小龍女, 保養, 體態, 駝背, 方法, 動作, 訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

網批「史上最難看煙火」！台北101：接納意見，不考慮停辦會更精進

網批「史上最難看煙火」！台北101：接納意見，不考慮停辦會更精進

星巴克1／3「限定一天」買一送一　3大連鎖咖啡2023年開工優惠一次看

星巴克1／3「限定一天」買一送一　3大連鎖咖啡2023年開工優惠一次看

5種食物吃多不易胖　還能減少身體疲勞

5種食物吃多不易胖　還能減少身體疲勞

最近容易暈眩又焦慮？營養師：你需要排毒淨化，公開一日蔬果菜單 「最美小龍女」李若彤曝私房4招動作，改善駝背養成好體態 超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞 不只黑芝麻！專家推薦5種「最強生髮食物」　防掉髮、美肌都有用 春節必備紅色系「開運包」　CHANEL CF經典保值、BY FAR辣妹款萬元有找 陽明山一日遊行程！在最美秘境喝咖啡、看浪漫百萬夜景 「艾蜜莉款」髮箍原來是法國精品　討喜酒紅色新年日常都好搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面