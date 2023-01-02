「最美小龍女」李若彤曝私房4招動作，改善駝背養成好體態

▲李若彤體態、肌膚都維持超好，被粉絲大讚根本不老傳奇。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝李若彤微博、小紅書

有「最美小龍女」之稱的香港女星李若彤，是演藝圈的不老女神代表，從身材線條到肌膚外貌都超凍齡，讓人完全看不出今年已56歲。常跟粉絲分享健身、保養秘訣的她就分享，擁有優美良好的體態，能更好的展現身材，還能提升氣質，而首先就是不能含胸駝背，她更分享4招動作，能改善駝背壞習慣，養成直挺的優美體態。

動作1：雙手平舉向後擺動



雙腳稍微打開一點站定後，雙手張開舉至耳朵兩旁，雙手齊向後發麗擺動再回到原位，每組20下，共3組。

做的過程中要注意，不要聳肩，要沉肩。這個動作做完，肩膀會感覺繃緊、有點累，這是正常的，因為大多數人很少運動到這一塊。

動作2：雙手上下擺動往腰後收緊



雙手舉起放在頭頂正上方，稍微交疊，將兩邊手肘同時下拉到腰後，往中間脊柱的方向收緊，腹部要記得收起，用到核心力量，每組20下，共3組。做的過程中也要注意別聳肩。

動作3：雙手下滑向後推



雙手舉起在頭頂稍微靠後的位置，往下畫弧形，下壓到腰部，雙手指尖在腰後交叉，再用力向後推，每組15下，共2組。

這個動作建議不要做得太快，如果沒有運動基礎的人，可能會傷到手。過程中也要注意不要聳肩，要沉肩。

＃動作4：靜態調整姿勢



以上3個動作都是動態的，還有一個靜態的「動作」被她稱為絕招，改善效果比動態的更好，做起來也很舒服。

這個靜態的姿勢，在站直的時候，用核心力量撐起身體，感覺胸腔、鎖骨都打開來，將雙手交疊在身後，頂在後腰處，就會很自然的是一個不再含胸駝背的狀態，也是很舒服的狀態。這個姿勢要維持至少3分鐘，超過3分鐘效果會更好。

