威士忌好喝也好看！歐肯限量招財兔竟能藏錢母　百富在台南玩剪紙

▲歐肯新春禮盒每款酒搭配不同的可愛招財兔。（圖／翻攝歐肯FB）

記者林明瑋 / 台北報導

酒不僅好喝也「好看」，尤其與藝術家攜手更有看頭，歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌（Auchentoshan）與設計師葉忠宜合作，推出「銀兔滿堂」禮盒，裡面可愛的招財兔擺飾可以藏「錢母」，百富單一麥芽蘇格蘭威士忌（The Balvenie）則與剪紙藝術家楊士毅共同創作「一心一藝」大型剪紙藝術裝置，在台南市美術館2館戶外廣場展出，有機會前往，記得一探究竟。

▲歐肯於微風信義1樓走廊，設立招財銀兔快閃體驗區。（圖／品牌提供，以下同）





▲歐肯招財兔的背面可以放入錢母。（圖／翻攝歐肯FB）

農曆年將至，送禮、吃喝幾頓都是必要的，威士忌總扮演重要角色，歐肯「銀兔滿堂」禮盒由曾獲紅點設計大獎的葉忠宜操刀，3種款式分別裝入12年、18年或三桶威士忌，各自搭配不同表情的招財兔，不但能當作擺飾、紙鎮，背面還設計了撲滿孔，可以裝進錢母，招財力道更強。

▲設計師葉忠宜創作的歐肯「銀兔滿堂」禮盒，造型如書本。

歐肯並於微風信義1樓打造以禮物盒為概念的快閃體驗區，橘色空間溫暖又喜氣，除了展示禮盒，坐鎮的超大招財兔可以拍照打卡，加上兌換歐肯特調、參加互動小遊戲抽獎等等活動，是逛信義區的新鮮體驗，期間限定至1月8日。

▲剪紙藝術家楊士毅創作「一心一藝‧專注的光輝」裝置，在台南市美術館2館戶外廣場展出。

堅持傳統製酒的百富，以「一心一藝」的信念成就佳釀，且經常和藝術結合，發揮骨子裡的精神，例如連續3年與ART TAIPEI台北國際藝術博覽會合作、策展，近期則邀剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為概念，在台南市美術館2館戶外廣場呈現近6米高的大型剪紙裝置，震撼力十足。

走進展區，還有4大主題的沉浸式體驗活動，能感受製酒的專注、了解百富首創的過桶工藝，結合剪紙概念與威士忌酒液色澤設計的迴廊，則讓人拍照拍不停，精彩的展覽至2023年1月15日，走過、路過，別錯過了。

▲以剪紙概念和威士忌酒液色澤為靈感打造的迴廊，超好拍。





▲百富「一心一藝」體驗活動，以旋轉稜鏡和逐格動畫呈現匠人的身影。





▲百富14年加勒比海蘭姆桶2023新年限定禮盒。

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