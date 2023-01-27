盤點凱特王妃5大愛包　王文洋千金自創品牌曝光度超高

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃造訪威爾斯，凱特拎台灣設計師品牌Grace Han招牌的Love Letter包，約76,000元。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃是時尚指標人物，擅長平價混搭精品，或將舊衣穿出新意，展現綠色時尚態度，而包款她偏愛端莊優雅的素面小提包，且多為英國輕奢品牌，《ET Fashion》盤點她5大愛包品牌，當中包括宏仁集團總裁王文洋千金王思涵（Grace）自創的配件品牌Grace Han包款，多次伴她出席重要場合。

Grace Han

百億身家的王思涵自創的配件品牌Grace Han，2019年在倫敦開第一家實體店面，她以簡潔線條與精緻工藝包款，成功擄獲凱特王妃的芳心，尤其鍾情於Love Letter情書系列黑色手提包，以英式信封作為設計靈感，無需過多綴飾即展現大器風範，是凱特王妃眾多收藏中的百搭款。

▲凱特王妃難得拎一線精品包，造訪波士頓拎香奈兒酒紅手提包。（圖／路透社）

香奈兒

凱特王妃出行公務場合，鮮少動輒數十萬元起跳的愛馬仕（Hermes）、香奈兒（CHANEL）等高價精品上身，唯去年與老公威爾斯親王威廉造訪美國波士頓時，罕見拎著香奈兒2017年推出的金色提把酒紅色小牛皮手提包，與她酒紅色的褲裝完美搭配。

▲凱特王妃於波士頓換上千鳥紋洋裝搭配Mulberry藍色手提包。（圖／路透社）

Mulberry

創立於1971年的英國皮件品牌Mulberry，是凱特王妃的心頭好，不少亮色系包款都出自其設計，包括出訪波士頓時連換綠色與藍色兩款手提包，共通特色是輪廓簡潔、僅妝點扣飾，沒有明顯Logo正符合王室選包期待。

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃造訪北愛爾蘭，凱特拎黑色DeMellier包，約11,000元。（圖／路透社）



DeMellier

英國小眾品牌DeMellier以高質感設計、親民價格著稱，凱特王妃擁有黑色迷你小包與駝色包款，包面有兩道金色俐落長扣裝飾，風格摩登，她的弟媳梅根、卡蜜拉王后等都曾拎此品牌包款亮相。

▲凱特王妃正式場合的手拿晚宴包總於服裝完美搭配，去年在聖誕活動上搭配酒紅色Aspinal of London手拿包。（圖／路透社）

Aspinal of London

讓凱特王妃動心的另一英國品牌為Aspinal of London，她收藏多色的Mayfair手提方包外，而去年與兒女、丈夫出席聖誕頌歌儀式時，則曝光酒紅色鱷魚皮壓紋的手拿包，附金鍊也可變成肩背包，實用性更高。