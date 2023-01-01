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網批「史上最難看煙火」！台北101：接納意見，不考慮停辦會更精進

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記者李薇、蔡惠如／台北報導

台北地標101的跨年煙火總是許多人矚目，甚至會有外國人特地來一睹這「全台最高樓」的創意，不過，2023年的煙火受到雨勢跟雲霧影響，加上煙火噴發本身的煙霧，讓人幾乎是看不見美麗的煙火，只能見到一團迷霧，被網友批為「史上最難看」！對此，台北101大樓營運長劉家豪也回應，會接納民眾意見，持續突破精進。

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

煙火釋放其實很講究天時地利人和，但今年受到天氣影響，加上本身煙火的特性，讓整個101在跨年煙火綻放的時候，像是陷入「火災現場」，原本豐富、多變的橋段通通不見，只剩一大團灰濛濛的煙霧，甚至比往年都還要嚴重，因此在網路上掀起批評聲浪。

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101跨年煙火能見度不佳。（圖／記者湯興漢攝）

網友們紛紛留言表示，「最沒特色的煙火，每年都差不多」、「下雨天霧太多了，看不到」、「跟預告的差太多了吧」、「今年最沒有特色的煙火」、「每次都滿煙，哪時才會有清澈的火花」、「感覺101大樓像在著火般的恐怖」。

▲▼受東北季風夾帶水氣的影響，台北跨年煙火施放點台北101被雲霧圍繞，上半層若隱若現能見度頗差。（圖／記者湯興漢攝）

▲受東北季風夾帶水氣的影響，台北101被雲霧圍繞，上半層若隱若現。（圖／記者湯興漢攝）

面對網友湧入粉絲團批評，台北101大樓營運長劉家豪表示，台北101跨年煙火不僅是台灣人迎接新年的儀式，也受到國際重視，天候問題比較難以控制，無法把最完美的一面呈現出來，但會接納民眾的聲音，目前沒有考慮停辦，並會持續精進。

▲台北101公布2023年跨年煙火主題。（圖／業者提供）

▲台北101公布的2023年跨年煙火主題。（圖／業者提供）

今年台北101跨年煙火總長度跟煙火發數都跟2022年一樣，但為求呈現畫面更加豐富，結合煙火、動畫、原創音樂以及高樓燈光跟雷射共5大元素，是歷年最多，強調360度全展演內容，每一面都可以看好看滿，可以說是在侷限的空間內，力求變化。

關鍵字：

台北101, 跨年煙火, 煙火, 跨年, 影音

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