最近容易暈眩又焦慮？營養師：你需要排毒淨化，公開一日蔬果菜單

▲營養師提醒你留意身體9個症狀，代表你需要排毒。（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

記者曾怡嘉／台北報導

最近容易頭腦暈眩、容易焦慮又皮膚狀況不好嗎？營養師朱瑞君分享，若有以上等症狀，代表你需要排毒淨化，可以照著以下3點這樣做，另外更貼心附上一日蔬果排毒餐，自己準備其實很簡單！

▲（圖／Unsplash，以下同）

#攝取大量的蔬菜水果

大量蔬菜水果中，富含各種維生素、礦物質、植化素等微量營養素，可幫助活化體內解毒酵素功能，排除自由基。大量膳食纖維也能將腸道做清理，減少毒素停留於身體。

#蔬菜建議每天至少十種

光吃蔬果還不夠，種類好要豐富多元，營養師朱瑞君分享，蔬菜像是蕈菇類、高麗菜、青花椰、胡蘿蔔、黑木耳、牛番茄、海藻等，水果也至少3種，奇異果、蘋果、鳳梨、葡萄柚等，建議早晨起床可空腹喝溫檸檬水。

#水要充足攝取約體重X40c.c.

想要排毒淨化，首先水一定要喝夠多，且盡量避開可能的過敏原，例如乳製品，麩質小麥製品：麵包、麵條、饅頭等。其他像是含咖啡因食物、加工食品、罐裝食品或果汁飲料、油膩的食物、精緻糖、果糖、蜂蜜等。

一日蔬果排毒餐範例：

早餐前：溫檸檬水



早餐：番茄蔬菜 + 生菜沙拉 + 水果一份



中餐：咖哩炒胡蘿蔔、花椰菜 + 蔥花黑木耳 + 牛蒡藥膳湯 + 水果



晚餐：三杯杏鮑菇+泰式涼拌青木瓜+五行蔬菜湯

營養師朱瑞君也建議，餐間可準備一些生菜條如胡蘿蔔、芹菜、豆薯、小黃瓜、彩椒，或一些水果當作點心。