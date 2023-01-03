牛爾教你冬天卸妝不泛紅，卸妝水+油交替使用最好

▲牛爾傳授冬季最佳卸妝法。（圖／翻攝自小紅書/牛爾，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冬季卸妝後肌膚總是乾又紅，美容教父牛爾在《小紅書》分享，選對適合卸妝產品對健康膚質很重要，建議依據妝容濃淡選擇，建議混搭交替使用，才能達到徹底卸妝讓臉部不殘留。

牛爾分享，市面上的卸妝品項分為卸妝水、卸妝膏、卸妝油、卸妝濕巾等，品項多了選擇起來難度也就越大，首先根據自己的妝容濃淡做選擇，越油的卸妝產品卸妝力越強，像是卸妝油和卸妝膏，它們的卸妝效果一定比卸妝乳好。

而卸妝水就不太一樣，它是用擦拭方式來達到卸妝效果，它能達到很快速的卸妝力，但沒有辦法深入，但是針對局部彩妝是很有效的，像是眼妝和唇妝，現在都有水油混合的眼唇專用卸妝品，都能幫助快速卸除彩妝。

妝容較為完整，面對這種深入在毛孔中的底妝，若只使用卸妝液，卸妝力較為表淺，建議選一款保濕性好的卸妝水，再搭配一款卸妝力好的卸妝油，交替使用就能徹底卸妝，無論是局部或是整體妝容都能卸除乾淨，不怕因卸妝不完全而導致殘留。

▲牛爾推薦卸妝產品（由左至右）怡麗絲爾、FANCL、YOKIA、CLINIQUE。

他也強調卸妝手法很重要，好的卸妝產品乳化配方都會做得很好，卸妝時不需要太過於用力，就可以把附著力強的妝容，徹底清潔乾淨，他提醒若是卸妝手法過重，反而會使皮膚出現泛紅乾燥不適。