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星巴克1／3「限定一天」買一送一　3大連鎖咖啡2023年開工優惠一次看

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克2023年開工首日推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、其他業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

邁入新一年2023的首個開工日，一向很寵上班族的星巴克，也推出限定一天的好友分享日，雖然並非「全系列」，但幾乎門市9成的現做飲品都享有買一送一優惠，而85度Ｃ也推出比利時伯爵可可，2杯99元特價，丹堤則祭出外帶寄杯買6送3優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

2023年來臨，首個上班日打起精神也讓新的一年元氣滿滿。星巴克在1／3限定一天推出「新年快樂看到你真好 好友分享日」，當天上午11起到晚上8點，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

而優惠品項「不包括」星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡，比之前限制的品項少了許多，且記得僅有特大杯容量有優惠。

此外，車道服務、管制區門市（航廈、高鐵內等門市），跟草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、友達GRC、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、桃園總圖、八德興豐門市均未提供優惠。

▲85度C可可系列優惠。（圖／翻攝85度C官網）

85度Ｃ近期採用比利時嘉麗寶可可粉製作的「比利時伯爵可可」，也從去年12／29起，推出2杯99元的特價優惠活動，單杯原價60元，2杯共120元，目前僅需99元就能買到，共可省下21元，單杯售價約莫50元。

丹堤咖啡則在2023年推出「新春大喜 - 外帶咖啡寄杯」活動，從1／1至1／31期間至丹堤行動購物網加入會員，信用卡線上付費，即可享有外帶飲品咖啡滿6送3優惠，該飲品券面額為60元，故僅需花360元，就可兌換原價540元的飲品。兌換期限至3／31。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C星巴克, 丹堤, 寄杯

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