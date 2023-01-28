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陳冠希與超模另一半同曬珍珠耳夾　親密頭靠頭閃爆

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▲▼耳夾專題 。（圖／翻攝IG）

▲陳冠希與名模老婆秦舒培一起戴TASAKI珍珠balance neo耳夾式耳環當耳扣佩戴。（圖／翻攝edisonchen）

記者陳雅韻／台北報導

曾是情場浪子的陳冠希，2017年與大陸超模秦舒培生下女兒Alaia，變身為好情人、好爸爸，不時在IG曬一家三口幸福洋溢的照片，也經常與時尚品牌合作，分享一家人時髦穿搭。他與秦舒培走在潮流尖端，深知戴在耳骨處的耳扣、耳骨夾相當熱門，兩人將TASAKI珍珠耳環當耳骨夾佩戴，一起曬恩愛。

陳冠希與秦舒培所戴的TASAKI珍珠balance neo耳環，於象徵平衡的橫桿上點綴成排3顆珍珠，為品牌著名的經典之作，此款為耳夾式設計，因此兩人發揮巧思戴在耳骨上，頭靠頭秀時髦佩戴法，緊密感情不言可喻。

▲▼耳夾專題 。（圖／翻攝IG）

▲佐藤健造訪MIKIMOTO巴黎旗艦店，戴品牌熱賣的雙環珍珠耳骨夾。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼耳夾專題 。（圖／翻攝IG）▲▼耳夾專題 。（圖／翻攝IG）

▲MIKIMOTO Passionoir系列雙環珍珠耳骨夾（左）10,000元，純銀雙環耳骨夾8,000元。

MIKIMOTO耳骨夾也是熱門款，部分價格不到萬元的純銀款式，吸引更多年輕族群認識品牌，以日劇《First Love初戀》大紅的男星佐藤健，為藝術寫真書《Beyond》拍攝遠赴巴黎時，戴上MIKIMOTO Passionoir系列雙環珍珠耳骨夾，此樣式有純銀或鍍黑款式，中性風格讓男、女都能時髦一下。

▲▼耳夾專題 。（圖／翻攝IG）▲▼耳夾專題 。（圖／翻攝IG）

▲孫盛希佩戴 De Beers Dewdrop 18K白金圈形鑽石耳環同時搭配Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾59,000元。

孫盛希去年出席金點設計獎頒獎典禮，選擇將長髮塞於耳後，佩戴De Beers靈感源自水珠的Dewdrop系列圈形鑽石耳環，並搭配同系列的耳骨夾，創造更璀璨耀眼的視覺效果，其實Dewdrop耳骨夾單戴即相當吸睛，因為雙排鑽設計中間還點綴如露珠般的美鑽，為百搭款設計。

關鍵字：

陳冠希, 秦舒培, TASAKI, MIKIMOTO, 佐藤健, 孫盛希, De Beers

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