祥雲龍吟前主廚稗田良平　與初魚合作開新餐廳

▲米其林二星祥雲龍吟前料理長稗田良平，與初魚合作將開設自己的新餐廳，此為2018年獲米其林二星時上台領獎，露出燦爛笑容。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在台連續五年奪下米其林二星餐廳「祥雲龍吟」，去年10月無預警發布12月起暫停營業，外傳是因為料理長稗田良平生涯規劃之故，而稗田良平也在去年12／7於個人臉書發文，表示想在農曆年後，在台灣開啟自己的事業，據悉目前餐廳已在籌備中，將開在台北大同區，而合作夥伴則是近年在日料界快速崛起的「初魚」。

▲祥雲龍吟用餐區。（（圖／赫士盟提供）



大直祥雲龍吟為日本名餐廳「龍吟」在台的姐妹店，於2014年在台開幕後，自米其林登台後，曾連續5年獲得米其林二星殊榮，靈魂人物便是料理長稗田良平，其所操刀的懷石料理兼具傳統精髓與創新元素，包括「乳鴿」跟「香魚」都是招牌菜色，而去年10月、也就是餐廳登台8周年的前一日，餐廳無預警宣布將從12月暫停營業，當時業界就盛傳是與稗田良平離開有關。

▲祥雲龍吟香魚。（圖／記者黃士原攝）

而去年稗田良平也在12／7於個人臉書上宣布，已在11月底離開祥雲龍吟，預計在今年農曆年後在台展開自己的新事業，據了解稗田良平離開祥雲龍吟消息傳出後，許多餐飲人士都積極與他接洽，因與初魚創辦人朱霆理本身認識加上理念相同，故確定兩方合作計畫，預計在年後一起開新店。

有別於稗田良平以台灣食材元素融入日本懷石的風格，新的餐廳將打破地域框架，以各國食材使用懷石手法來進行詮釋，每季都有不同菜單，以呈現懷石料理「季節食材」、「一期一會」的中心思想，目前得知新餐廳名稱不會掛上「初魚」兩字，所有的經營決定都會交由稗田良平來決定。而稗田良平也將成為初魚的品牌顧問，讓餐廳的技術與料理能更提升。

初魚目前在台已有20間店，預計於2024年底前會擴展至40間，此外預計在今年將有更多元的發展，包括更高端與較平價的副品牌，針對與稗田良平的合作，初魚僅表示確實會有共同合作的案子，目前正在籌備中。另祥雲龍吟仍是暫停營業中。