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賽琳娜與「新閨蜜」穿同款裙秀好感情　與貝克漢大兒子同遊過新年

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記者王則絲／台北報導

賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前在IG上分享私人的新年慶祝行程，與貝克漢家大兒子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）和他的老婆妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）同遊墨西哥，可以看到賽琳娜與「新閨蜜」妮寇拉穿上同款訂製裙裝，反映私下好感情。

▲賽琳娜、妮寇拉閨蜜裝。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜、妮寇拉閨蜜裝。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜與布魯克林貝克漢、妮寇拉佩茲夫妻倆以及其他朋友們同遊墨西哥。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

賽琳娜多年前因病腎臟受損，由閨蜜法蘭西亞瑞莎（Francia Raisa）捐腎給她，保住一命，不過先前賽琳娜曾公開稱「泰勒絲（Taylor Swift）是唯一好友」，被網友們發現法蘭西亞疑似為此「取消關注」賽琳娜，傳出鬧翻新聞。

▲賽琳娜、妮寇拉閨蜜裝。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜、妮寇拉閨蜜裝。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜與「新閨蜜」妮寇拉穿著VALENTINO閨蜜裝。（圖／翻攝自IG@nicolaannepeltzbeckham）

這回賽琳娜與布魯克林貝克漢夫妻倆一同出遊，和妮寇拉穿上了VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli特別為她們訂製的「閨蜜裝」，銀色亮片緊身裙側邊挖空設計，勾勒出兩人不同身型，卻同樣性感的體態，且衣服標籤上還繡上了兩人的名字，連鞋子都是同款，在在顯現她們私下的好感情，因此妮寇拉也被外媒封作賽琳娜的「新閨蜜」。

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關鍵字：

賽琳娜, 賽琳娜戈梅茲, Selena Gomez, 布魯克林貝克漢, Brooklyn Beckham, 妮寇拉佩茲, Nicola Peltz

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