過年爽吃，腸胃不順又脹氣？5種飲品「去油膩助消化」超有感

▲過年大吃大喝，可以事實喝些解油膩飲品幫助消化。（圖／翻攝IG＠kkmmmkk、＠innisfreeofficial)



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每到過年時節，從除夕團圓飯開始，連吃了好幾天大魚大肉豐盛餐點，各種零嘴美食不絕於口，吃得很開心，但爽吃這麼多天，你是不是也開始感到腸胃不適，有時腹脹、胃痛或消化不良？快把以下5種能舒緩油膩、幫助消化的飲料記好，讓腸胃遠離不適。

1.山楂水

味道酸甜的山楂，性微溫，可健脾，且含有解脂酶對於脂肪類食物有很好的消化作用，可促進胃液分泌，提高消化能力，還能去油解膩，市面上不少酸梅汁中也都會添加山楂來增添口感。如果上班午餐後吃太飽、消化不好時，可放幾片山楂乾片於杯中，加熱水沖泡約20～30分鐘就可以飲用，如果不喜歡酸味的人，也可以加入一點冰糖更順口。

2.熱茶



茶類含有的咖啡因與單寧酸可促進胃酸分泌，幫助加快消化過程，減少飽足感，另外茶葉也有消除脹氣的效果，對於連續幾天吃了辛辣重口味或是油膩飲食的人，適時地喝點熱茶，可以幫助舒緩胃部不適。

3.蜂蜜檸檬水

蜂蜜裡含有酵素、無機鹽和維生素等對身體很好的營養元素，可以幫助消化，也能在短時間內為身體補充能量，消除飢餓和疲勞感，對於上班族來說，正適合在容易感到疲憊的下午飲用；如果早上起床後有時間，喝一杯更能促進腸胃蠕動，幫助代謝，排除身體多餘毒素。

4.酸梅湯

中醫師指出，酸梅湯也有去油解膩的功效，酸梅湯中的原料包含烏梅、山楂、陳皮或甘草等都是可以幫助消除體內多餘油膩的食材，其中烏梅還有益肝養胃、生津止渴等作用，山楂也有消積食、降脂減肥的功效。只是要注意的是，酸梅湯不宜空腹飲用，且脾胃虛弱或胃酸分泌過多的人，每天飲用量以1杯為限，以免喝多容易腹痛。

5.水果醋飲



食用醋例如近年來很流行的水果醋，內含的氨基酸，可幫助分解體內脂肪，也有助消化的作用，還可幫助血糖控制，降低飯後血糖及胰島素反應。但要注意的是，選擇天然食材釀製的釀造醋才有效，且要兌水稀釋飲用或直接喝已稀釋好的醋飲，飲用量也要事宜，勿過量把醋飲當水喝。