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日本販賣機竟連「姻緣」都有賣！　投1千日幣就有機會買到真愛

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編輯／JJ

日本的販賣機無奇不有，但這麼狂的你看過嗎？最近日本街頭出現一款神奇販賣機，裡頭販賣的竟是「姻緣」！只要1千元日幣（約台幣234元），就有機會買到真愛。

▲日本婚姻販賣機。（圖／翻攝自推特）

▲日本的自動販賣機五花八門、無奇不有。（圖／翻攝自unsplash）

這部「姻緣販賣機」日本東京蒲田區，簡單來說就是一個簡易的相親介紹所，販賣機展示窗裡總共有30位相親對象的資料，印製於罐頭上頭，其中男女比例約為17：13，而年齡區間相當廣泛，年輕至26歲、年長甚至到72歲都有，只要投入1千日幣，就有機會能與罐頭上心儀的對象來場會面。

▲日本婚姻販賣機。（圖／翻攝自推特）

▲日本婚姻販賣機。（圖／翻攝自推特）

▲日本街頭出現「姻緣販賣機」。（圖／翻攝自推特）

其實這部「姻緣販賣機」就在一間婚友社旁，購買罐頭後，只要前往該婚友社，便會有仲介前來面談，並退還1千日幣，若相談順利的話，能進一步安排約會、相親時間3小時，不過需另外負擔費用1萬5千元日幣（約新台幣3,346元），該介紹所也相當大方，如果兩人最終修成正果、步入禮堂，將會負責支出新人的婚禮費用。

「姻緣販賣機」看似獵奇荒謬，不過現代人的生活忙碌，事實上有不少人都是沒有時間認識新對象的，因此民眾對此新鮮的相親方式很感興趣，有網友就發現，目前販賣機是全數售完的情況，就連72歲的阿伯也被挑走，熱賣程度令人吃驚，如果有要到日本旅遊的民眾，不妨朝聖看看。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

自動販賣機, 婚姻販賣機

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