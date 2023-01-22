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望遠鏡看出去是什麼東西？一道題測出你的「雙重人格指數」！

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編輯／JJ

每個人多多少少都擁有不同面向的性格，在不同時刻可能會展現不同樣貌，所以有時連自己都不太了解自己的感受，其實是很常見的；有些人始終如一，有些人則像是「雙重人格」一樣，在不同人面前性格差異很大，最近網上有一項「雙重人格指數」心理測驗就很火紅，透過一道小題目，便能測出你的「雙重人格指數」有幾%？以下一起來玩玩看。

Ｑ：有一位小孩子正在使用望遠鏡，接著突然發出「咦」的一聲，你覺得他看見了什麼？

▲心測。（圖／unsplash）

A. 夜空中光亮的流星

B. 正被火燒的房子

C. 在空中飛的UFO

D. 潛入民家的小偷

▲心測。（圖／unsplash）

【解析】

【解析】

【解析】

A雙重人格指數10%

流星蘊含一種浪漫的意象，代表你比較屬於一個腸子通到底、真性情的人，表裡如一說的就是你。

B雙重人格指數90%

被火燃燒的房子蘊含的是一種激烈的情感，代表者雖然你可能外表看不出來什麼差異，但是內心其實隱藏著很強烈的情感意念，一般人非常難靠近，所以見識過你真實面貌的人，便知道你存在著不同的人格。

C雙重人格指數70%

UFO代表的是不明物體，蘊含想像之意，說明你的內心其實常常比表面上更激昂、澎湃，對外也許看起來非常善良，但你自己很清楚自己腹黑的一面。

D雙重人格指數50%

小偷蘊含著一種罪惡感，代表你可能擁有反差的性格，所謂內心的天使與魔鬼，便經常在你心中交戰，也許說不上是「雙重人格」，但你只有在親近的好友面前，才會展現真實脆弱的一面。

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