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3特徵審視關係是否為「酒肉情侶」　表面甜蜜卻無法更進一步

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編輯／JJ

「酒肉情侶」一詞近期在網路上話題度很高，和「酒肉朋友」意思相近，表示情侶表面上看起來雖然甜蜜，但其實關係並不堅定，與到阻礙通常會選擇逃避、而不是解決，相處起來開心，卻遲遲無法更進一步，這樣的模式不利於長久的感情發展，更不用說走向婚姻，透過以下3點特徵，審視彼此的關係是否為「酒肉情侶」。

▲酒肉情侶。（圖／翻攝自 ＩＧ）

＃對彼此其實不夠了解

形成「酒肉情侶」一個很大原因是，兩人在相識短時間內就決定交往，彼此多半僅受到外在的條件吸引，便一股腦栽進去，在一起之後才會發現，好像根本不太了解對方，像是對方的性格、脾氣、興趣喜好⋯⋯這些都是需要花時間才能慢慢了解的。

▲酒肉情侶。（圖／翻攝自 ＩＧ）

＃相處、聊天開心，卻容易感到空虛或容易感到無聊

「酒肉情侶」的相處模式乍看之下其實跟所有情侶差不多，每天問候聊天、講些好笑的事情，不過除了日常瑣碎的話題，基本上不太會聊到更多深入的內容或是價值觀、對未來的規劃，如果兩人意見稍微分歧，可能就會乾脆避而不談，久而久之你們的對話將不再有火花與新鮮感，最後被空虛感淹沒。

▲酒肉情侶。（圖／翻攝自 ＩＧ）

＃對於金錢沒有共通的概念

雖然情侶交往一開始就談錢不太適合，但如果兩人長時間對於金錢都沒有共識的話，那就會是一個問題；如果彼此心裡想的都是，能夠從對方身上得到什麼，而非兩人能共同創造什麼資產，那麼彼此最後勢必會因為金錢觀的不同而產生衝突。

關鍵字：

酒肉情侶, 愛情

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