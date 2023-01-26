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股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

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▲▼ 股神巴菲特給年輕人的3個中肯建議 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@warrenbuffettquote

「股神」華倫巴菲特（Warren Edward Buffett）堪稱是當代全球金融投資領域的傳奇人物，他不僅以精準、獨到的投資為自己和其投資人創造巨額財富，資產更一度超越比爾蓋茲，成為全球首富，被稱是「世界上最成功的投資者」。

身為享負盛名的成功人士代表，巴菲特也說過不少鼓舞人心的名言金句，尤其是對於剛出社會，還沒有財產存款、沒有人脈資產的年輕人而言，他曾說過：「沒錢沒人脈時，逼自己做好3件事，早晚能成就一番事業。」

▲▼ 股神巴菲特給年輕人的3個中肯建議 。（圖／翻攝ＩＧ）

1.找到自己的興趣

巴菲特說：「興趣是最好的老師，成功從興趣開始！」而他自己也是因為興趣，進而和投資結下緣份。童年時巴菲特對數字就很感興趣，常會跟玩伴一起在路口觀察來往車輛的牌照號碼，再大一點時他開始讀許多商業類書籍，鑽研企業財務報表，研究股票圖表。

而今日，巴菲特能這麼成功，很大一部份原因是因為股票投資是他真正的興趣，而且他也為此付出許多努力。呼應他說的話，想要獲得成功，第一步就是發掘自己的興趣，並且將其當成一生的事業堅持下去。

2.主動向高手學習

巴菲特認為「人不可不學。知識就是財富，它是取之不盡，用之不竭的寶藏。」著名投資理論學家班傑明葛拉漢（Benjamin Graham）可說是巴菲特人生中的貴人，巴菲特透過跟隨葛拉漢學習，檢驗並發展從葛拉漢那繼承的理論，奠定了之後事業的基礎。所以要隨時保持學習的姿態，讓自己不要落後，不被不斷更新的時代淘汰，這樣才能縮短與成功之間的距離，讓人生有更多可能和新局面。

▲▼ 股神巴菲特給年輕人的3個中肯建議 。（圖／翻攝ＩＧ）

3.獨立判斷，相信自己

巴菲特說過：「自信是成功投資者所具備的最基本素質。不相信自己，只會成為投資場上的失敗者，別人的墊腳石。」他在投資上取得成功的原因有很多，但「獨立判斷，相信自己，不迷信別人」是他很堅持的信念之一，也正是因為獨立判斷、相信自己的心態，讓他能排除周圍的干擾和影響，冷靜思考，而能在投資市場上穩坐一方。

其實，不只是投資，不論是什麼事業或人生規劃，想要有所成就，就要相信自己的判斷，果斷執行，這樣才能把握每次機會。如果缺乏主見、人云亦云，最終什麼事都做不成。

關鍵字：

生活, 股神, 巴菲特, 華倫巴菲特, 理財, 投資, 建議, 名言, 語錄

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