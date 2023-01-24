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最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

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▲▼ 不愛回訊息的星座Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

現代人很依賴手機及通訊軟體，人與人之間的聯繫也從打電話變成訊息來回為主，但也不是每個人都喜歡靠訊息來聯絡事情或聯繫感情，甚至有些人會覺得回訊息很浪費時間，還不如一通電話或當面談比較快，像是以下3個星座就是最不愛回訊息的代表，如果想找他們最好別傳訊息，可能會等到天荒地老。

▲▼ 不愛回訊息的星座Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：牡羊座

火象星座的牡羊座不僅性格直來直往、大咧咧，還是個急性子，他們很不喜歡等待，尤其不喜歡重要的事情透過發訊息來溝通，覺得訊息傳來傳去可能還說不清楚，還要慢慢地等對方回覆。比起回訊息，他們更喜歡打電話，所以如果對方有急事或重要的事發訊息給牡羊，通常他們都不會回覆訊息，直接一通電話就打過來了。

▲▼ 不愛回訊息的星座Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：天秤座

對人和善可親、圓滑又周到的天秤座其實也是不愛回訊息的星座代表之一，但他們沒回不是因為懶得回或不想回，而是因為他們太愛糾結！就算一件小事，他們也會糾結很久要怎麼回、該回些什麼、語氣會不會讓人誤會…等各種事項，糾結著考慮東考慮西，結果就忘了訊息還沒回，或是以為自己已經回覆了。

▲▼ 不愛回訊息的星座Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：摩羯座

人生觀很實際的摩羯座，本來就不是愛寒暄閒聊的個性，對他們來說，有其他更多事比拿著手機看訊息、回訊息更重要，有什麼事直接當面說或打電話比較快速，尤其當他們覺得這個訊息內容不是很重要的事時，就會下意識自動忽略，最後更忘記。如果你去問他們為何不回訊息，他們可能還會很茫然地回你「什麼訊息？」

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 訊息, 回覆, 天秤, 牡羊, 摩羯, 2023開運

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