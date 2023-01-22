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營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

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▲▼ 營養師教「改善放屁」飲食8重點。（圖／翻攝unsplash）

▲營養師指出細嚼慢嚥和避開容易產氣食物，能幫助改善容易放屁問題。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

雖然放屁是一種正常的生理現象，但有時在公共場合或聚會上突然「排氣」，還是會讓人感到尷尬不已，尤其若一直放屁更讓人覺得困擾！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了有助減少放屁的8個飲食重點，更點出容易產氣的多種食物，除了大家熟知地瓜外，像是花椰菜、豆製品等健康食物竟也在其中，到底怎麼回事？一起來了解一下。

▲▼ 營養師教「改善放屁」飲食8重點。（圖／翻攝unsplash）

蕭瑋霖表示，產氣的原因大致上有以下兩種。

1.吞入的空氣

每個人在吃喝飲食時，都會吞入少量空氣，而吞入的空氣大多都會藉由打嗝的方式離開胃部，但是少部分會進入小腸，可能被吸收或是再進入大腸，通過直腸排出。

2.腸道中的細菌引起

有些食物營養素無法被人體消化吸收，而是被大腸中的細菌分解，而氫氣、二氧化碳、甲烷或硫化氫等氣體，就是細菌分解所產生的副產物，又因每個人腸道細菌組成都不一樣，所以產氣的可能都不一樣。

▲▼ 營養師教「改善放屁」飲食8重點。（圖／翻攝unsplash）

蕭瑋霖也列出8種可幫助改善減少放屁的飲食建議和容易產氣的食物。

1.減少攝入碳酸飲料

碳酸飲料這類飲料含有氣體，雖然大多可藉由打嗝排出，還是會有少量氣體進入體內，若是腸道脹氣還是建議盡量避免攝取。

2.細嚼慢嚥

飲食細嚼慢嚥能減少吞入的氣體量，另外吃飯時盡量不要說話也是一個方法。

3.少吃豆製品

豆製品含有寡糖，人體無法吸收消化，容易被細菌利用，進而產氣。

▲▼ 營養師教「改善放屁」飲食8重點。（圖／翻攝unsplash）

4.少吃油炸食物

油炸食物在腸道停留時間較久，也容易產氣。

5.減少攝取地瓜

地瓜與豆製品一樣富含寡醣，人體無法吸收消化，容易被細菌利用，進而產氣。

6.避免十字花科蔬菜

像是高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，含有多醣且含硫化物，如果有脹氣情形發生，可以先避免攝取，但如果平時吃都沒事，就不用刻意避免，多吃蔬菜對身體健康、體重管理都是好的。

▲▼ 營養師教「改善放屁」飲食8重點。（圖／翻攝unsplash）

7.減少精製糖食物

糖也是細菌容易利用的原料，導致容易產氣，且精緻糖攝取過多也容易發胖。

8.避免乳製品

若是有乳糖不耐或是腸道不舒服的人也要盡量避免攝取乳製品。

關鍵字：

放屁, 臭屁, 排氣, 改善, 飲食, 食物, 重點, 建議, 營養師

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