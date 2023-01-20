Cartier卡地亞珍貴設計迎新春　農曆新年作品乘載美好祝福　

時尚中心／台北報導

新春將至，Cartier卡地亞傳遞祝福，發表一系列農曆新年限量新品，以喜氣紅色、貴氣金色為主色調，迎接璀璨新年，款式包括亞洲限定並採單次發行的Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕錶、Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計珠寶、Panthere Graphique迷你款紅色鍊帶包與Must de Cartier男士長夾、Nécessaire à Parfum卡地亞香水盒，好質感設計又結合美好寓意，送禮自用兩相宜。

▲Cartier卡地亞為農曆新年推出亞洲限定、單次發行的Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

亞洲限定Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕錶

Cartier卡地亞為農曆新年創作全新Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕錶，以紅色、金色和白色為主色調展現歡慶節日氣氛，目光焦點則落在錶盤4時位置象徵月亮的鑽石，由此放射出細膩刻紋，並點綴10顆代表小星星的美鑽，與鑲嵌44顆圓形明亮式切割鑽石的錶圈一同閃爍迷人光芒，搭配品牌標誌性色彩與好運意涵的紅色鱷魚皮錶帶，為新春增添祝福。此錶款僅於大陸、港澳、海南以及台灣獨賣。





▲莉莉柯林斯Lily Collins配戴Clash de Cartier 雙排設計耳環、戒指，風格摩登。

Clash de Cartier雙排巴黎飾釘珠寶

「穿新衣、戴新帽」是華人度過農曆春節的傳統，配戴嶄新的風格珠寶也讓整體造型有煥然一新的效果，開啟美好的一年。Cartier卡地亞結合鮮明造型和流暢動感設計的Clash de Cartier系列珠寶，推出雙排巴黎飾釘設計款式，巴黎飾釘數目加倍更加吸睛，兩側飾以活動飾釘，展現柔韌靈活的特性，也凸顯Cartier卡地亞簡約設計蘊含精湛複雜的珠寶工藝。新款包括玫瑰金耳環、項鍊與巴黎飾釘鋪鑲鑽石的戒指，展現獨立又優雅的雙面魅力。





▲Clash de Cartier雙排玫瑰金鋪鑲鑽戒指與玫瑰金耳環，優雅且個性獨具。

▲Clash de Cartier雙排設計玫瑰金項鍊，展現獨特個性美學。

▲Cartier卡地亞Panthere Graphique迷你款紅色鍊帶包。

充滿美好寓意 紅色質感配件

紅色系包款是農曆新年最應景的單品，全新Panthere Graphique迷你款紅色鍊帶包採用柔軟堅韌、光澤亮麗的粒面皮革製成，純淨俐落的包身線條搭配金色鍍層飾面的美洲豹頭造型搭扣，展現大器風範，內部飾有金色燙印「Cartier」標誌，綴有口袋隔層與化妝鏡，裝飾性與功能性兼具。





▲Cartier卡地亞Must de Cartier男士長夾，不可或缺的質感配件。

男士亦有紅色質感配件可供選擇，Cartier卡地亞的Must de Cartier男士長夾以酒紅色小牛皮打造，中央壓印品牌經典Logo，邊角則有金色鍍層飾面裝飾，也能避免長夾邊角磨損。

▲Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水，新作鏤刻紅色真漆圖案相當精緻。

Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水

Cartier卡地亞Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水，宛如精緻藝術品，每製作1個香水盒，需經過至少7道工序：從鏤雕金屬到填充真漆，均由工匠逐色逐格完成，直至最後進行拋光處理。最新款漆有品牌經典紅色圖案，與年節喜慶氣氛相呼應，可與30毫升玻璃香水瓶補充裝搭配使用。





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