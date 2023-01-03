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「DC滑板鞋創辦人」離世享年55歲　 超火7芒星風靡90年代

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記者鮑璿安／外電報導

美國滑板運動鞋品牌DC Shoes創辦人、知名美國拉力賽車手肯布洛克（Ken Block）驚傳逝世，在駕駛雪地摩托時發生事故離世，享年 55 歲，為傳奇人生寫下句點。他所成立的DC滑板鞋在90年代引領風潮，之後醉心賽車事業迎來屬於自己的新高峰。

Ken Block骨子裡就有對極限運動的熱情，捨棄建築繪圖員工作，1991年先是成立服裝品牌「Eightball」，隨後攜手知名滑板手Danny Way弟弟Damon Way建立了專門製造滑板運動鞋的支線。「DC」則為縮寫，1994年DC滑板鞋正式成立，品牌特別以英文字母DC的排序43為靈感創造7芒星(4+3=7)的標誌，火紅至全球，多年來憑藉休閒帥氣風格，一直有死忠粉絲。

Ken Block不斷在挑戰新目標，賣掉DC Shoes後便專心投入賽車事業，更成為少數在世界汽車拉力錦標賽中獲得積分的美國人，連女兒莉亞 （Lia）也是一名拉力賽賽車手，持續為父親的 Hoonigan Racing 車隊效力。

稍早公司證實了Ken Block離世消息，在聲明寫下：「Ken 是一個有遠見的人，一個先驅和一個偶像，同時他也是一位父親與丈夫，請尊重他們家人的隱私。」

 ►快訊／傳奇拉力賽車手Ken Block逝世！雪地摩托意外享年55歲

關鍵字：

Ken Block, 滑板鞋, 賽車, DC Shoes

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