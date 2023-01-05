你不知道的MIDO三大經典　天文台認證、雋永設計橫跨百年

▲創立於1918年的MIDO，已有百年製錶歷史。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

提及MIDO瑞士美度表，腦海會浮現哪3大經典？第1是創立於1918年，擁有超過百年製錶歷史；第2項經典是非凡內在，以搭載瑞士天文台超精準機芯聞名，近年來更採用抗磁性絕佳的矽游絲吸引錶迷；第3項經典則是設計年輕有型，正裝與休閒都百搭，從最新力作Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶獲得完美印證。





▲MIDO Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，綠面不銹鋼款40,400元。

百年歷史

製錶大師喬治沙龍先生（Georges Schaeren）於1918年在瑞士侏羅山脈中心的力洛克小鎮創立MIDO瑞士美度表，取名為MIDO源自於西班牙語「Yo mido」，意為「我衡量」，開啟了創新設計美學與卓越功能性相融合的製錶傳奇。

百年來MIDO瑞士美度表始終堅持從世界著名建築中汲取靈感，巧妙將建築特色融入錶款設計，同時憑藉著專業的工藝自豪地展示符合瑞士製錶最高標準的機械和美學，提供高端品質及合理的價格。MIDO新一代的自動上鍊機芯，具強勁的動力儲存及卓越的抗磁性能，所有天文台腕錶型號所搭載的機芯皆通過Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres（瑞士官方天文台測試機構）的嚴格測試，因此獲得了 COSC 認證，內外兼具的設計從不在時尚和潮流中隨波逐流，而以雋永之作獲得好評。。

目前MIDO瑞士美度表於全球70多個國家設有2700餘家官方零售網點，同時也是世界知名的手錶製造和經銷商——瑞士Swatch Group斯沃琪集團的成員之一。





▲MIDO Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，裝載MIDO Caliber 80自動上鍊機芯搭載矽材質游絲，具絕佳抗磁性。

非凡內在

卓越精準度是MIDO瑞士美度表引以為傲的特色，以最新錶款Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶為例，搭載矽游絲 MIDO Caliber 80自動上鍊機芯，並通過瑞士官方天文台（COSC）的嚴格測試與認證，提供長達80小時的動力儲存，且矽游絲具備絕佳抗磁力及耐撞擊特性，讓機芯走時更為精準，成為錶主最可靠的配件。

為展現非凡內在，Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶不僅於錶盤上呈現「Chronometer」字樣證明其極致的精準度，同時配備透明後底蓋，可欣賞品牌精雕細琢的機芯，飾有日內瓦波紋、MIDO美度標誌的自動盤及藍鋼螺絲，精妙工藝一覽無遺。





▲MIDO Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶配備米色Super-Luminova® 夜光塗層的獨特圓形時標，在黑暗中，綠色夜光顯示，提供清晰的閱讀性。

百搭設計

MIDO瑞士美度表最新傑作Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，於外緣黑色漸層變化至中央綠色的獨特雙色錶盤，以垂直條紋緞面絲光處理，在光線下顯得熠熠生輝，搭配米色Super-Luminova® 夜光塗層的時標及時、分針，在白天與黑夜都能輕易判別時間。

全新Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕同時具一鍵式更換錶帶設計，無需任何工具的快拆裝置，輕鬆就能為錶款「變裝」，除了綠面不鏽鋼鍊帶錶，另有搭配黑色小牛皮錶帶的絲光打磨黑色PVD不鏽鋼錶殼款式。同系列Multifort M 先鋒系列M腕錶則備有4種款式可供選擇，年輕有型的設計讓錶主在休閒與正裝造型之間自在轉換，一錶在手展露非凡品味。看更多MIDO力作。







▲MIDO Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，黑色PVD不鏽鋼錶殼搭配黑色小牛皮錶帶款，41,800元。





▲MIDO Multifort M 先鋒系列M腕錶不鏽鋼鍊帶款（左起）28,300元，灰色面盤款27,300元。

▲MIDO Multifort M 先鋒系列M腕錶藍色面盤款27,300元。