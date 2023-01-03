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丁海寅「時隔三年來台」1／6現身LV活動！　朴敘俊機場穿搭自帶電力

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記者鮑璿安／台北報導

因演出《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《異感追擊：連瞳》擄獲大批粉絲的韓星丁海寅，將在本周五1月6日旋風來台，出席LOUIS VUITTON（路易威登）台北101旗艦店全新開幕慶祝酒會，時隔3年再次與台灣粉絲見面。此外，韓星朴敘俊日前也被捕捉到現身機場，將飛往日本參加活動，身穿幹練大衣搭配香奈兒包款營造男神魅力。

▲▼丁海寅、朴敘俊 。（圖／翻攝自IG、FNC Entertainment提供）

▲丁海寅參與台北101旗艦店全新開幕慶祝酒會，將於1月6日正式抵台 。（圖／FNC Entertainment提供）

男星丁海寅此次來台受到LOUIS VUITTON邀請，參與台北101旗艦店全新開幕慶祝酒會，將於1月6日正式抵台，預計搭乘大韓航空KE185班次，於11：00am抵達桃園國際機場，並在機場大廳現身與大家見面。同場活動還有賈靜雯、隋棠、ELLA、郭雪芙、張孝全等人出席，將一同見證品牌與草間彌生的全新聯名系列以及期間限定的迷幻波點藝術裝置。

而韓星朴敘俊久違獻出機場私服穿搭，自然魅力非凡，他身穿韓設計師品牌RECTO長版大衣，以實際行動支持小眾設計，俐落修長的剪裁遊走下展現男神比例；同時肩背CHANEL經典黑色系口蓋包，碰撞出中性火花，搭配功力一流。當然，不忘面對鏡頭露出招牌微笑，舉手投足電翻大批網友。

關鍵字：

丁海寅, 朴敘俊, 路易威登, LV

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