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GIVENCHY與迪士尼聯名超帥氣　TOMMY X MIFFY穿上滿滿可愛與好運

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

農曆春節將至，各大品牌都已經開始鑼鼓喧天迎接兔年的到來，品牌跟卡通聯名早已不稀奇，但是Tommy Hilfiger跟米飛兔聯名還是可愛到讓人無法抗拒、Givenchy跟迪士尼大明星幸運兔奧斯華則彷彿穿上滿滿好運，Miu Miu每年的生肖大學T更是少女感爆棚。

Tommy Hilfiger x Miffy

來自紐約的美國國民品牌Tommy Hilfiger跟荷蘭國寶Miffy米飛兔聯名迎新春，休閒的美式風格結合超可愛兔子刺繡，用溫暖親膚的針織單品守護每個人的童心。讓每個人穿上身之後一秒回到無憂無慮的童年，無論年齡、性別都能輕鬆駕馭的童趣與天真。

Givenchy x Disney

自從Matthew M Williams入主Givenchy之後一改過去典雅、雍容的風格，而是讓機能與街頭融合時尚，為品牌注入年輕的活水，與迪士尼聯名，請來迪士尼元老級的大明星幸運兔華奧斯華（Oswald the Lucky Rabbit），提前把幸運穿在身上，擁抱精彩的一整年。 

▲GIVENCHY「幸運兔奧斯華」聯名系列。（圖／品牌提供）

Miu Miu

Miu Miu每年的生肖系列都以實穿、可愛的少女感讓一眾粉絲引頸期盼，身為潮流的領航者，今年的「閃亮一刻」系列延續2022年簡約低調的設計揉和品牌刺繡工藝，將抽鬚、仿舊元素融入其中，將Miu Miu女孩的古靈精怪與叛逆淘氣展現得淋漓盡致。

關鍵字：

Tommy Hilfiger, Miffy, Givenchy, Disney, Miu Miu

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