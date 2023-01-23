摩納哥王妃冰山臉配酷造型　靠585萬蝴蝶結珠寶融化了

▲摩納哥王妃夏琳俐落黑白裝扮搭配梵克雅寶Snowflake Noeud鑽石胸針，5,850,000元。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

高級訂製服中經常出現的緞帶、蝴蝶結元素，常為整體設計增添迷人魅力，珠寶品牌也由此發想，創造甜美風格的立體蝴蝶結造型作品。被封為摩納哥「冰山王妃」的夏琳（Charlene Wittstock），即收藏法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）價值5,850,000元的Snowflake Noeud蝴蝶結鑽石胸針，為她的簡潔造型注入女人味。

▲梵克雅寶Snowflake Noeud胸針鑲嵌169顆總重約16.63克拉美鑽，850,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

留著短髮的摩納哥王妃夏琳，服裝鮮少出現繁複珠繡或圖案，總是以俐落剪裁的單色服裝現身，即便歡慶國慶日，她也以酷味十足的黑白配Akris訂製服亮相，但她在左襟別上了梵克雅寶以純淨雪花為靈感的Snowflake Noeud蝴蝶結鑽石胸針，更添迷人風采，別緻的蝴蝶結共鑲嵌169顆總重約16.63克拉美鑽，無比閃耀；品牌另一發想自冬日雪花的Contes d’Hiver 珠寶系列，則將如雪花灑美鑽的白K金化為輕柔緞帶，勾勒出好似隨興繫上的蝴蝶結輪廓，款式包括吊墜、項鍊、耳環、手環與指間戒，流露浪漫氣息

▲梵克雅寶猶如飛揚緞帶造型的Contes d’Hiver Between the Finger指間戒，735,000元。

名媛錢德月的千金董若彤（Tiffany）常戴的蝴蝶結鑽石耳環與戒指，則出自英國珠寶商GRAFF（格拉夫）Tilda’s Bow系列，特色是塑造立體蜿蜒曲線的蝴蝶結並鑲滿鑽石，細看戒指鑲嵌2種不同車工美鑽創造層次感，戴起來甜美可人。法國品牌CHAUMET詮釋的蝴蝶結圖案則別出心裁，Liens Séduction系列珠寶從愛的流動發想，讓貴金屬猶如飄動的兩條絲帶，於交會出纏繞而構出了漂亮的蝴蝶結，也象徵情人愛之結，美好寓意讓人心動。

▲名媛董若彤（Tiffany）戴GRAFF Tilda’s Bow系列鑽石耳環與戒指，甜美可人。（圖／翻攝tiff.tong IG）



▲GRAFF Tilda's Bow系列鑽戒靈巧別緻。（圖／GRAFF提供）





▲CHAUMET Liens Séduction 18K玫瑰金手環，445,000元。（圖／CHAUMET提供）

