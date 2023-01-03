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Lulu親揭私房「招桃花」妙招！　穿GUCCI兔年新裝飄逆齡學生味

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記者王則絲／台北報導

女星Lulu（黃路梓茵）今（3日）出席GUCCI新年系列發表活動， 訪問中親身分享她個人的「招桃花」妙招：「你就把自己打扮成桃花就好！」像她今日的粉橘撞色造型便十分搶眼可愛，Lulu還開玩笑補充：「香水要噴很濃，這樣就會有人問怎麼這麼香！」至於此招桃花招數管不管用，就讓我們期待Lulu未來的感情發展了。

▲Lulu Gucci CNY系列 。（圖／品牌提供）

▲Lulu分享「招桃花」妙招。（圖／品牌提供）

Lulu今日穿著粉橘撞色套裝造型，頭上夾著新年系列推出的巨大「兔子髮夾」，成為超Q的亮點，她也大讚自己：「今天穿得超級可愛，很適合走春的一套。」緊接著她演繹另一套丹寧洋裝，蕾絲滾邊領片、以及頭上點綴的花卉絲巾，襯托出逆齡學生味。

▲Lulu Gucci CNY系列 。（圖／品牌提供）

▲Lulu分享「招桃花」妙招。（圖／品牌提供）

訪問中提到目前的感情狀態，Lulu認了現在依然單身，那麼問及個人有什麼招桃花的方式嗎？她分享：「你就把自己打扮成桃花就好，打扮成一棵桃花樹。」雖然乍聽像是瞎說，但Lulu本就非常重視穿搭，「我喜歡今天這種很正色的服裝，看起來很有活力、很有朝氣，讓別人看起來很順眼就是桃花的一種。」

另外Lulu 也開玩笑補充：「香水要噴很濃，這樣就會有人問怎麼這麼香！邱澤不是說人家腳長、香香的嗎？我們沒有長腿，但可以香香。」

▲Lulu Gucci CNY系列 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI兔年主題限定系列於即日起至2月5日，在台北101的店中店販售。（圖／品牌提供）

GUCCI兔年限定系列由3大風格概括：大量鮮豔撞色的「普普風」、童趣線條彩繪的「塗鴉風」以及知性優雅的「花卉風」，品項囊括男女服飾、包款、鞋履與珠寶、鐘錶，新年主角「兔兔」以可愛線條刺繡、又或是生動的形象呈現於服裝上，並呼應「In the green」的標語，帶出春意氣息。

▲Lulu Gucci CNY系列 。（圖／品牌提供）

▲Lulu Gucci CNY系列 。（圖／品牌提供）

▲Lulu Gucci CNY系列 。（圖／品牌提供）

▲Lulu Gucci CNY系列 。（圖／品牌提供）

▲Gucci。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI兔年限定系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Lulu, Gucci, 兔年, 招桃花

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