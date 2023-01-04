「嘴硬心軟」代表星座Top 3 ！　冠軍一哄就好，用盡全力經營關係

▲「嘴硬心軟」代表星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

人與人相處難免會發生爭吵，有時候會遇到一些人嘴硬到極致，嘴上說不可能原諒對方，不過其實一哄就沒事，以下就分析「嘴硬心軟」代表星座Top 3 ，相信你很有感，千萬別被他們的嘴上功夫嚇到了！根本是紙老虎。

Top 3 雙魚座

雙魚座傲嬌就是本色，他們不喜歡自己先低頭，於是會用嘴硬來偽裝自己的真實想法，說白了只要有人肯給個台階，雙魚就會立刻下來，好像沒發生任何事情一樣。而且雙魚心非常軟，就算以前曾給自己立下過規矩，也有可能為了重要的人打破一切原則，簡直是隨時隨地都在變化，連雙魚自己都快要摸不透了。

Top 2 摩羯座

摩羯座看似好像冷酷到不行，嘴硬到任何人都不敢接近，其實他們往往是最好商量的，只要有解決方案或是能夠解釋開誤會，摩羯其實是很不記仇的星座，往往為了大局考慮。只是鮮少有人能夠征服摩羯座的內心，摩羯也期待能夠被人照顧和寵愛，讓自己可以不再需要嘴硬的活著。

Top 1 天蠍座

天蠍座的嘴上威力很多人領教過，不動聲色去治服他人，很有毀滅性，但是他們完全是嘴硬心軟，內心極度缺乏安全感，以至於用言語傷害別人的時候，自己不知不覺也受傷了，而且需要很長時間來療癒。但是天蠍一哄就好，甚至會不計較付出和回報，用心經營每一段關係。