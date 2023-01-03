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減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要

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記者李薇／台北報導　圖／gracechowwwww IG

大陸女星周揚青因與羅志祥戀情曝光而爆紅，擁有混血五官的她不僅外貌甜美，身材也是玲瓏有致，每每分享時髦穿搭或是保養美膚，都會吸引許多女孩關注，最近她也在社群網站公開自己吃不胖的秘訣，主要分為5個方式，想瘦下來的女孩必學。

▲周揚青,減肥,瘦身,。（圖／gracechowwwww IG）

1.一天吃兩餐

周揚青坦言，以前在英國留學的時候也曾經胖過，所以自己其實不算易瘦體質，後來經過觀察才發現，自己一天吃兩餐是最合適的狀態，只要規律一天三餐就會胖、一天一餐會瘦，如果需要緊急減肥的狀況下，就會一天只吃一餐，但這個方式建議先觀察自己的身體狀況，不是每個人都適合進行。

▲周揚青,減肥,瘦身,。（圖／gracechowwwww IG）

2.飲食的「量」很重要

周揚青認為，減肥最重要的是你吃進肚子裡的「量」，而非「種類」，不要因為減肥而害怕高熱量的食物，只要每個東西不吃爆多就可以，「像我是一個非常熱愛美食以及不吃蛋糕和甜品會死的人，即便是減肥的時候，我每天一定都要吃蛋糕」，想要吃的時候不要過度抑制慾望，這樣反而容易讓減肥失敗，甚至暴飲暴食，但要依據狀況減少，以前可能一人吃一塊蛋糕，現在減肥只吃一半，這樣既能達到品嚐美食的愉悅，也能逐步瘦下來。

▲周揚青,減肥,瘦身,。（圖／gracechowwwww IG）

3.調整進食順序

在吃美食的時候，以前周揚青習慣把喜歡的東西先吃掉，但為了更好的身材，現在她會選擇先吃健康的食材，而且要細嚼慢嚥，那些高熱量、高糖份的單品，留到最後再吃，因為前面已經吃得8分飽，所以那些比較不健康的食物也會吃得較少，進而達到瘦身的效果。

▲周揚青,減肥,瘦身,。（圖／gracechowwwww IG）

4.穿辣妹風衣服

寬鬆的衣服穿起來舒適，是很多人日常首選，但周揚青認為，應該適時改變風格，穿一些短版、緊身或是露肚子的款式，當做出這樣的轉變，很快就能發現自己體型的變化，一但胖了就會立刻感受到，而不是用越來越寬鬆的衣服，讓自己肆無忌憚。

▲周揚青,減肥,瘦身,。（圖／gracechowwwww IG）

5.跟好友一起瘦

當有好友能夠跟著自己一起減肥、激勵的狀態下，可以更好的維持意志力，加上當你想吃美食，卻無人陪伴的時候，通常也會變得不想吃，變相減少大吃美食的機會，同時兩人互相督促也能夠讓減肥這件事更長久。

關鍵字：

周揚青, 減肥, 瘦身

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