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跟上Jennie、張員瑛都穿的Balletcore熱潮　溫柔色系＋芭蕾舞鞋太迷人

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

2023年春夏最in的潮流已經從Y2K變成「Balletcore」，連BLACKPINK Jennie跟張員瑛都難以抵抗它的魅力，Balletcore到底是什麼呢？又有哪些特色？今天就讓《ET FASHION》幫你完整分析，讓你輕鬆追上今年潮流，成為眾人的目光焦點！

「Balletcore」就是「芭蕾舞者風」，結合芭蕾（Ballet）與核心（Hard-core）而成的單字，是指將芭蕾做為主題，進而探索陰柔、運動與文藝復興...等等元素之間交互作用而形成的風格，不用鮮明搶眼的色彩引人注目，而是將穿著時的感受作為出發點，並且以人在活動時，肢體與單品產生空隙所創造出的輕盈感抓人眼球，以一種溫柔而浪漫的潮流席捲時尚圈。

#柔和色彩

Balletcore的要素之一就是柔和的色彩，而且以淺色、亮色為主，例如淺粉色、天藍色、香檳色等等沒有攻擊性的色彩，讓人感到放鬆舒適，就像芭蕾舞者一樣將視覺重心放在人的肢體與動作。

#緊身上衣

緊身上衣往往只作為內搭，但Balletcore讓柔軟的絲質或針織上衣成為日常外出服，緊身的剪裁能夠勾勒出線條，盡情展現好身材，舒適的像沒有穿一樣，無時無刻都能維持精緻跟完美。

#蓬鬆網紗

利用網紗堆疊出的蓬鬆與空氣感，釋放陰柔與浪漫的一面，也是這種風格的特色之一，看似浮誇卻能夠修飾身材，反過來利用網紗自帶立體、膨脹的特性，將缺點完美隱藏，同時展現柔軟華麗的氣質。

#芭蕾舞鞋

這整個流行就是源於芭蕾舞者腳上的舞鞋，柔軟的芭蕾舞鞋無論是在什麼場合都能夠輕鬆著用，也不用擔心增加足弓負擔，更能夠利用不同的材質展現出不同的風格，讓Balletcore更加多元。

關鍵字：

Jennie, 張員瑛, Balletcore, 芭蕾舞者風

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