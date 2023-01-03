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台隆手創館2022年度銷量TOP 10　熱賣20年「脂肪膏」、潔鞋慕斯都登榜

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記者蔡惠如／綜合報導

日本居家選物通路台隆手創館近期公布2022年銷量排行榜，由於去年初疫情仍嚴峻，加上5月因應政府與疫情共存，前2名均為疫情商品，其他包括清潔用品、手機平板支架也很熱銷，反觀美妝與個人清潔用品僅佔兩個名額，也反應口罩規範牽動市場銷售，其中皮鞋使用的脂肪膏與白鞋很需要的潔鞋慕斯也入榜，可見口碑回購率都很高，大家認證最好用的都在這裡！

TOP1　愛貝恩D2立體口罩　20入售價350元　年銷量破15,000組
近2年口罩成生活必需品，上半年確診數暴增民眾囤貨，衝上全年銷量冠軍，擁有四層結構防護，強調剪裁切合亞洲人臉型，鼻樑壓條不易移位，空隙少且通過台灣與歐洲認證。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP２ 日本獅王趣淨快樂洗手組　售價487元　年銷量破13,000組
主打添加IPMP抗菌成分且不含Paraben和三氯沙，搭配抗菌壓頭，且能產生超扎實與濃密的泡泡。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP3 fabrush洗衣槽專用清潔劑　售價199元　年銷量破10,000瓶
清潔劑添加次氯酸鈉，漂白分解洗衣槽內的隱藏汙垢，具除菌與除臭效果，且適用於全自動、滾筒式與洗脫烘一體的洗衣機，周年慶期間還出現囤貨潮。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP４　白金萬毛牙刷系列　售價490元至3,500元　年銷量破9,000支
白金萬毛牙刷一抵台就熱賣，已經好幾年都入榜，除了一般款外，還有孩童款與嬰兒款，更推出音波電動版，主打2萬根0.08mm超細密軟刷毛，沾清水就能幫助清除口中髒污及抑制細菌滋生。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP5　極白潔鞋慕斯120ml　售價380元　年銷量破５,000瓶
鞋櫃裡絕對少不了的小白鞋，一旦有了髒汙就很明顯，極白潔鞋慕斯主打噴灑在髒污處，再使用尼龍軟刷與棉布即可清潔。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP6 FUNY多功能手機平板支架　售價350元　年銷量破3,800個
在疫情年銷量異軍突起，可自由調整角度、高度，任何地方都能解放雙手追劇，摺疊收納設計也好攜帶，並有防滑矽膠避免手機滑落。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP７　毛穴撫子日本米精華保濕面膜　售價250元　年銷量破3,000包
2021全年度面膜類冠軍，今年闖進總榜單第７名！採用100%日本國產米製作，號稱用大米精華能調理肌膚狀態、補充肌膚水分，也能改善毛孔乾燥，且一年四季都適用。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP8　WELCO洗衣球52入　售價490元　年銷量破2,500包
濃縮設計約1至2顆就能清潔家中衣物，清潔力頗有口碑，且有效節省不浪費，包裝有防開拉條設計，避免孩童誤開吞食也方便保存。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP９　日本Columbus哥倫布貂鼠脂肪膏　售價360元　年銷量破2,300瓶
長銷20年的隱藏好物，去年初熱賣消息曝光後，銷量更一路成長，貂鼠脂肪膏能在皮革表面形成天然保護膜，能幫助延長使用期限，且可保持光澤度，其成份皮包或鞋靴都適用，是許多人的家中必備用品。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

TOP10　日革防蟎墊　售價580元　年銷量破2,000盒
台灣潮濕悶熱引發許多過敏，日革防蟎墊強調不使用化學農藥，有效期達3個月，打開包裝放置於床墊、衣櫃等塵蟎較多的地方，能有幫助效集中消滅塵蟎。

▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）▲台隆手創館年度熱銷TOP10。（圖／業者提供）

►MUJI無印良品2022年熱銷排行榜　公開最熱賣香氛口味

關鍵字：

台隆手創館, 熱銷, 長賣, TOP10

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